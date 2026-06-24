Армія США відтворить на полігонах умови війни в Україні для підготовки військових, - ЗМІ
Армія США планує протягом найближчих чотирьох-шести тижнів створити щонайменше два випробувальні полігони, які відтворюватимуть умови сучасного поля бою в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CBS News. Про плани американських військових розповів міністр Армії США Ден Дрісколл. За його словами, на полігонах відтворять специфічну обстановку радіоелектронної боротьби та інші умови, характерні для бойових дій в Україні. Також передбачена взаємодія між виробниками безпілотників і розробниками засобів боротьби з ними.
Для чого створюють нові полігони
За словами Дрісколла, військовослужбовці зможуть відпрацьовувати навички в умовах, максимально наближених до сучасної війни, а також співпрацювати з розробниками безпілотних систем.
Крім того, Армія США розглядає можливість створення великого випробувального полігону за межами країни для проведення більш масштабних випробувань, зокрема гіперзвукової зброї.
США хочуть дешевші засоби боротьби з дронами
Як зазначає CBS News, американські військові також обговорюють із виробниками розробку більшої кількості систем для перехоплення безпілотників і ракет.
Посадовець управління зі стратегічних загроз Армії США Двейн Гейз заявив, що Росія щомісяця виробляє від 3 до 5 тисяч ударних безпілотників типу Shahed та близько 600 тисяч FPV-дронів.
За його даними, Україна виробляє близько 30 тисяч дронів-перехоплювачів на місяць.
Гейз наголосив, що США мають не лише високотехнологічні та дорогі системи на кшталт ракет для комплексів Patriot або THAAD, а й потребують дешевших засобів перехоплення для ведення тривалої війни на виснаження.
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