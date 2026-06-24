Оккупанты ударили КАБом по пляжу в Запорожье: шесть пострадавших, из них трое – дети. ФОТОрепортаж (обновлено)

Днём в среду, 24 июня, российские захватчики атаковали Запорожье. Вражеский КАБ попал по центральному пляжу города. Есть пострадавшие, среди них – дети.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"Дым, который видят запорожцы, — последствия вражеской атаки. Ранена 14-летняя девочка. Ей оказывают медицинскую помощь", — сообщил Федоров в 16:18.

Позже он сообщил, что в результате атаки пострадали четыре человека, из них трое — дети. Всем оказывается медицинская помощь.

Также повреждены автомобили и заведение общественного питания, которое сейчас не работает.

Обновление

Впоследствии в Нацполиции повідомили, что количество пострадавших возросло до шести, три из них - дети. Враг ударил управляемой авиабомбой по центральному пляжу Запорожья.

"Среди дня россияне совершили авиаудар по территории отдыха, где находились люди. Вследствие взрыва ранены шесть отдыхающих, трое из них - несовершеннолетние. Повреждены помещения кафе и припаркованы транспортные средства. Всем пострадавшим предоставлена ​​неотложная медицинская помощь", - сказано в сообщении.

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