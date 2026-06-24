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Новости Обстрелы Запорожья Атака беспилотников на Запорожье
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Оккупанты ударили КАБом по пляжу в Запорожье: шесть пострадавших, из них трое – дети. ФОТОрепортаж (обновлено)

Днём в среду, 24 июня, российские захватчики атаковали Запорожье. Вражеский КАБ попал по центральному пляжу города. Есть пострадавшие, среди них – дети.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки 

"Дым, который видят запорожцы, — последствия вражеской атаки. Ранена 14-летняя девочка. Ей оказывают медицинскую помощь", — сообщил Федоров в 16:18.

атака на Запорожье

Позже он сообщил, что в результате атаки пострадали четыре человека, из них трое — дети. Всем оказывается медицинская помощь.

Также повреждены автомобили и заведение общественного питания, которое сейчас не работает.

Обновление

Впоследствии в Нацполиции повідомили, что количество пострадавших возросло до шести, три из них - дети. Враг ударил управляемой авиабомбой по центральному пляжу Запорожья.

"Среди дня россияне совершили авиаудар по территории отдыха, где находились люди. Вследствие взрыва ранены шесть отдыхающих, трое из них - несовершеннолетние. Повреждены помещения кафе и припаркованы транспортные средства. Всем пострадавшим предоставлена ​​неотложная медицинская помощь", - сказано в сообщении. 

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

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