Окупанти вдарили КАБом по пляжу у Запоріжжі: шестеро постраждалих, з них троє – діти. ФОТОрепортаж (оновлено)
Вдень середи, 24 червня, російські загарбники атакували Запоріжжя. Ворожий КАБ влучив по центральному пляжу міста. Є постраждалі, серед них - діти.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Дим, який бачать запоріжці - наслідки ворожої атаки. Поранена 14-річна дівчина. Їй надають медичну допомогу", - повідомив Федоров о 16:18.
Згодом він поінформував, що внаслідок атаки постраждали чотири людини, з них троє дітей. Всім надається медична допомога.
Також пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує.
Оновлення
Згодом у Нацполіції повідомили, що кількість постраждалих зросла до шести, троє з них - діти. Ворог вдарив керованою авіабомбою по центральному пляжу Запоріжжя.
"Серед дня росіяни здійснили авіаудар по території відпочинку, де перебували люди. Унаслідок вибуху поранено шестеро відпочиваючих, троє з них - неповнолітні. Пошкоджено приміщення кафе та припарковані транспортні засоби. Усім постраждалим надано невідкладну медичну допомогу", - сказано в повідомленні.
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