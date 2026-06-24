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Новини Обстріли Запоріжжя Атака безпілотників на Запоріжжя
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Окупанти вдарили КАБом по пляжу у Запоріжжі: шестеро постраждалих, з них троє – діти. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вдень середи, 24 червня, російські загарбники атакували Запоріжжя. Ворожий КАБ влучив по центральному пляжу міста. Є постраждалі, серед них - діти. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки 

"Дим, який бачать запоріжці - наслідки ворожої атаки. Поранена 14-річна дівчина. Їй надають медичну допомогу", - повідомив Федоров о 16:18.

атака на Запоріжжя

Згодом він поінформував, що внаслідок атаки постраждали чотири людини, з них троє дітей. Всім надається медична допомога.

Також пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує.

Оновлення

Згодом у Нацполіції повідомили, що кількість постраждалих зросла до шести, троє з них - діти. Ворог вдарив керованою авіабомбою по центральному пляжу Запоріжжя.

"Серед дня росіяни здійснили авіаудар по території відпочинку, де перебували люди. Унаслідок вибуху поранено шестеро відпочиваючих, троє з них - неповнолітні. Пошкоджено приміщення кафе та припарковані транспортні засоби. Усім постраждалим надано невідкладну медичну допомогу", - сказано в повідомленні. 

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

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діти (5615) Запоріжжя (2613) Запорізька область (5015) атака (1697) Запорізький район (645)
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