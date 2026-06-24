Окупанти вдарили КАБом по пляжу у Запоріжжі: шестеро постраждалих, з них троє – діти. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вдень середи, 24 червня, російські загарбники атакували Запоріжжя. Ворожий КАБ влучив по центральному пляжу міста. Є постраждалі, серед них - діти.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки

"Дим, який бачать запоріжці - наслідки ворожої атаки. Поранена 14-річна дівчина. Їй надають медичну допомогу", - повідомив Федоров о 16:18.

Згодом він поінформував, що внаслідок атаки постраждали чотири людини, з них троє дітей. Всім надається медична допомога.

Також пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує.

Оновлення

Згодом у Нацполіції повідомили, що кількість постраждалих зросла до шести, троє з них - діти. Ворог вдарив керованою авіабомбою по центральному пляжу Запоріжжя.

"Серед дня росіяни здійснили авіаудар по території відпочинку, де перебували люди. Унаслідок вибуху поранено шестеро відпочиваючих, троє з них - неповнолітні. Пошкоджено приміщення кафе та припарковані транспортні засоби. Усім постраждалим надано невідкладну медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Війська РФ ударили по АЗС у Запоріжжі: горіли автівки. ФОТО