Оккупанты атаковали коммунальное предприятие на Запороье: трое раненых, под завалами может находиться человек

Российские войска нанесли очередной удар по Запорожскому району Запорожской области. На этот раз под атаку попало коммунальное предприятие.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что ранения получили три человека. Им оказывается медицинская помощь. Предположительно, под завалами может находиться еще один человек. Продолжаются аварийно-поисковые работы.

Сообщается, что здание частично разрушено, а спецтехника повреждена.

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Что предшествовало

Напомним, сегодня, 24 июня, российские захватчики атаковали Запорожье. Вражеский калибр попал по центральному пляжу города. По последним данным, известно о шести пострадавших, из них трое — дети.

Также оккупанты атаковали Новониколаевку и Таврическое в Запорожском районе, вследствие чего один человек погиб и пятеро получили ранения.

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