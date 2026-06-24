Окупанти атакували комунальне підприємство на Запоріжжі: троє поранених, під завалами загинула жінка (оновлено)
Російські війська завдали чергового удару Запорізькому району Запорізької області. Цього разу під атаку потрапило комунальне підприємство.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що поранень дістали троє людей. Їм надається медична допомога. Попередньо, під завалами може перебувати ще людина. Тривають аварійно-пошукові роботи.
Повідомляється, що частково зруйновано будівлю та пошкоджено спецтехніку.
Оновлена інформація
Пізніше Федоров повідомив, що, на жаль, загинула жінка, яка перебувала під завалами через ворожу атаку по Запорізькому району.
Що передувало
- Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, російські загарбники атакували Запоріжжя. Ворожий КАБ влучив по центральному пляжу міста. За останніми даними відомо про шістьох постраждалих, з них троє – діти.
- Також окупанти атакували Новомиколаївку і Таврійське в Запорізькому районі, унаслідок чого одна людина загинула і п’ятеро дістали поранення.
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