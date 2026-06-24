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Украина обыграла в волейбольной Лиге наций мирового лидера Бразилию

Матч Лиги наций "Украина — Бразилия" в Любляне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 5-го тура мужской Лиги наций по волейболу, в котором сборная Украины обыграла команду Бразилии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах матча 5-го тура Лиги наций, который состоялся в столице Словении Любляне.

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Сенсационная победа над лидером

Матч состоялся 24 июня. Сборная Украины победила Бразилию со счётом 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21).

Кто играл в матче

В составе сборной Украины сыграли: Максим Дрозд, Олег Плотницкий, Юрий Синица, Дмитрий Янчук, Александр Бойко, Юрий Семенюк, Сергей Евстратов, Василий Тупчий, Илья Ковалев, Александр Наложный, Евгений Кисилюк, Денис Велецкий, Ярослав Пампушко, Владислав Щуров.

В составе сборной Бразилии сыграли: Дарлан Феррейра Соуза, Матеус Сильва Гонсалвес, Адриано Фернандес П. Х. Кавальканте, Матеус Биспо дос Сантос, Энрике Дантас Нобрега Онорато, Ждсон Амабель Нуньес да Кунья Жуниор, Дуглас Коррейя де Соуза, Фернандо Жил Крелинг, Майке Рейс Насименто, Дуглас Пуреза, Брайан Лукас Алвес да Сильва, Рикардо Лукарелли Соуза, Артур Бенто Бучмиежук, Флавио Резенде Гуальберто.

К слову, Бразилия перед матчем с Украиной лидировала в общем зачёте турнира и последний раз проигрывала летом прошлого года.

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