Україна обіграла у волейбольній Лізі націй світового лідера Бразилію

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Відбувся матч 5-го туру чоловічої Ліги націй з волейболу, у якому збірна України обіграла команду Бразилії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у результатах матчу 5-го туру Ліги націй, що відбувся у столиці Словенії Любляні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сенсаційна перемога над лідером

Матч пройшов 24 червня. Збірна України перемогла Бразилію з рахунком 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21).

Хто грав у матчі

У складі збірної України зіграли: Максим Дрозд, Олег Плотницький, Юрій Синиця, Дмитро Янчук, Олександр Бойко, Юрій Семенюк, Сергій Євстратов, Василь Тупчій, Ілля Ковальов, Олександр Наложний, Євгеній Кісілюк, Денис Велецький, Ярослав Пампушко, Владислав Щуров.

У складі збірної Бразилії зіграли: Дарлан Феррейра Соуза, Матеус Сілва Гонсалвес, Адріано Фернандес П. Х. Кавальканте, Матеус Біспо дос Сантос, Енріке Дантас Нобрега Онорато, Ждсон Амабел Нунес да Кунья Жуніор, Дуглас Коррейя Де Соуза, Фернандо Жіл Крелінг, Майке Рейс Насіменто, Дуглас Пуреза, Браян Лукас Алвес да Сілва, Рікардо Лукареллі Соуза, Артур Бенто Бучмієжук, Флавіо Резенде Гуальберто.

До слова Бразилія до матчу з Україною була лідером загального заліку турніру та востаннє програвала влітку минулого року.

Також читайте: МОК змінив Олімпійську хартію, що відкриває шлях до повного повернення Росії у міжнародний спорт