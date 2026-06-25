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Новости Атака беспилотников на Сумы
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Россияне атаковали Сумы беспилотниками: пострадал 13-летний мальчик

Россияне атаковали Сумы

Российские войска продолжают наносить удары по Сумам с помощью ударных беспилотников, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Сумской ОГА в Telegram.

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Вечерние атаки и последствия для города

В областной администрации отметили, что атаки БПЛА не прекратились даже вечером. Часть беспилотников удалось уничтожить силам противовоздушной обороны еще на подлете к населенному пункту.

"Атаки российских БПЛА по территории областного центра не прекратились и вечером. Благодаря нашим силам ПВО значительное количество беспилотников уничтожено на подлете к населенному пункту", - говорится в сообщении.

Во время уничтожения одного из дронов пострадал 13-летний мальчик. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, и угрозы жизни нет.

Также из-за падения обломков зафиксированы повреждения в жилом секторе и на территории промышленного объекта. Выбиты окна и повреждены несколько автомобилей. Все последствия атаки еще уточняются.

В ночь на 25 июня Россия продолжает атаковать Украину. В ряде регионов зафиксированы вражеские дроны.

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обстрел (33338) Сумская область (4267) Сумы (1374) атака (1633) Сумский район (625)
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