Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 24 июня, — Воздушные силы (обновлено)
Вечером 24 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:04 сообщалось о БПЛА на востоке Днепропетровской области, следующих в направлении Шахтерского и Павлограда, а также о БПЛА на севере Запорожской области, следующих в направлении Новониколаевки.
В 20:612 — группа реактивных БПЛА через Харьковскую область (Богодухов), курсом на юг, а также реактивный БПЛА в пригороде Днепра, курсом на север.
Обновленная информация
В 20:36 – группа БпЛА через север Сумщины курсом на Черниговщину.
В 20:46 – новая группа реактивных БПЛА из Курской обл. РФ на Сумщину.
В 20:46 – КАБы на Харьковщину.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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