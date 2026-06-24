Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 24 июня, — Воздушные силы (обновлено)

Вечером 24 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 19:04 сообщалось о БПЛА на востоке Днепропетровской области, следующих в направлении Шахтерского и Павлограда, а также о БПЛА на севере Запорожской области, следующих в направлении Новониколаевки.

В 20:612 — группа реактивных БПЛА через Харьковскую область (Богодухов), курсом на юг, а также реактивный БПЛА в пригороде Днепра, курсом на север.

Обновленная информация

В 20:36 – группа БпЛА через север Сумщины курсом на Черниговщину.

В 20:46 – новая группа реактивных БПЛА из Курской обл. РФ на Сумщину.

В 20:46 – КАБы на Харьковщину.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Смотрите также: В больнице скончался специалист по разминированию гуманитарной организации NPA, раненный россиянами в Херсонской области