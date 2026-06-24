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Новости Обстрелы Херсонщины
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В больнице скончался специалист по разминированию гуманитарной организации NPA, раненный россиянами на Херсонщине

Обстрелы Херсонской области

Специалист по разминированию из гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA), пострадавший сегодня вследствие российского обстрела Высокопольской громады в Херсонской области, скончался в больнице.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Ранения оказались слишком тяжелыми

"Медики отчаянно боролись за жизнь 25-летнего парня, однако ранения оказались слишком тяжелыми. Мои соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом вследствие этой атаки смертельные травмы получили двое сотрудников Norwegian People's Aid.

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Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска убили 24-летнего специалиста по разминированию международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA) вследствие удара по Новопетровке в Херсонской области. Также сообщалось о ранении четырех сотрудников NPA, двое из которых находились в тяжелом состоянии.

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