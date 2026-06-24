В больнице скончался специалист по разминированию гуманитарной организации NPA, раненный россиянами на Херсонщине

Специалист по разминированию из гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA), пострадавший сегодня вследствие российского обстрела Высокопольской громады в Херсонской области, скончался в больнице.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ранения оказались слишком тяжелыми

"Медики отчаянно боролись за жизнь 25-летнего парня, однако ранения оказались слишком тяжелыми. Мои соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом вследствие этой атаки смертельные травмы получили двое сотрудников Norwegian People's Aid.

Смотрите также: Под вражескими ударами — 47 населенных пунктов Херсонской области: в результате обстрелов 12 человек ранены. ФОТОрепортаж

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска убили 24-летнего специалиста по разминированию международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA) вследствие удара по Новопетровке в Херсонской области. Также сообщалось о ранении четырех сотрудников NPA, двое из которых находились в тяжелом состоянии.

Читайте: Рашисты атаковали критическую инфраструктуру Херсона: центр города остался без света