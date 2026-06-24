В больнице скончался специалист по разминированию гуманитарной организации NPA, раненный россиянами на Херсонщине
Специалист по разминированию из гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA), пострадавший сегодня вследствие российского обстрела Высокопольской громады в Херсонской области, скончался в больнице.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Ранения оказались слишком тяжелыми
"Медики отчаянно боролись за жизнь 25-летнего парня, однако ранения оказались слишком тяжелыми. Мои соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом вследствие этой атаки смертельные травмы получили двое сотрудников Norwegian People's Aid.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска убили 24-летнего специалиста по разминированию международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA) вследствие удара по Новопетровке в Херсонской области. Также сообщалось о ранении четырех сотрудников NPA, двое из которых находились в тяжелом состоянии.
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