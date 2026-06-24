У лікарні помер фахівець з розмінування гуманітарної організації NPA, поранений росіянами на Херсонщині
Фахівець з розмінування гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA), який сьогодні постраждав через російський обстріл Високопільської громади в Херсонській області, помер у лікарні.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Поранення були занадто важкими
"Медики відчайдушно боролися за життя 25-річного хлопця, однак поранення виявилися занадто важкими. Мої співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом внаслідок цієї атаки смертельні травми дістали двоє працівників Norwegian People's Aid.
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вбили 24-річного фахівця з розмінування міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA) внаслідок удару по Новопетрівці в Херсонській області. Також повідомлялося про поранення чотирьох працівників NPA, з яких двоє перебували у важкому стані.
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