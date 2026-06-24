Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 24 червня, - Повітряні сили (оновлено)

вечері 24 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:04 - Повідомлялося про БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське та Павлоград, а також БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.

О 20:12 - Група реактивних БпЛА через Харківщину (Богодухів), курсом на південь, а також реактивний БпЛА у передмісті Дніпра, курсом на північ.

Оновлена інформація

О 20:36 - Група БпЛА через північ Сумщини курсом на Чернігівщину.

О 20:46 - Нова група реактивних БпЛА з Курської обл., рф на Сумщину.

О 20:46 - КАБи на Харківщину.

Оновлена інформація

О 21:26 - Загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

О 21:29 - Ракета курсом на Чорноморськ.

О 21:29 - Ракета продовжує рух на Маяки.

Оновлена інформація

О 21:37 - Група БпЛА курсом на Павлоград.

О 21:40 - Реактивний БпЛА з Курської обл., рф на Сумщину.

О 21:48 - Реактивний БпЛА курсом на Суми.

Оновлена інформація

О 21:58 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 22:18 - Реактивний БпЛА курсом на Суми.

О 22:35 - КАБи на Харківщину.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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