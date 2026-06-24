Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 24 червня, - Повітряні сили (оновлено)
вечері 24 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:04 - Повідомлялося про БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське та Павлоград, а також БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.
О 20:12 - Група реактивних БпЛА через Харківщину (Богодухів), курсом на південь, а також реактивний БпЛА у передмісті Дніпра, курсом на північ.
Оновлена інформація
О 20:36 - Група БпЛА через північ Сумщини курсом на Чернігівщину.
О 20:46 - Нова група реактивних БпЛА з Курської обл., рф на Сумщину.
О 20:46 - КАБи на Харківщину.
Оновлена інформація
О 21:26 - Загроза застосування балістичного озброєння з Криму.
О 21:29 - Ракета курсом на Чорноморськ.
О 21:29 - Ракета продовжує рух на Маяки.
Оновлена інформація
О 21:37 - Група БпЛА курсом на Павлоград.
О 21:40 - Реактивний БпЛА з Курської обл., рф на Сумщину.
О 21:48 - Реактивний БпЛА курсом на Суми.
Оновлена інформація
О 21:58 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 22:18 - Реактивний БпЛА курсом на Суми.
О 22:35 - КАБи на Харківщину.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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