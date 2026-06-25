Росіяни атакували Суми безпілотниками: постраждав 13-річний хлопчик

Російські війська продовжують атакувати Суми ударними безпілотниками, внаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Сумської ОВА в Телеграмі.

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Вечірні атаки і наслідки для міста

В обласній адміністрації зазначили, що атаки БпЛА не припинилися навіть увечері. Частину безпілотників вдалося знищити силам протиповітряної оборони ще на підльоті до громади.

"Атаки російських БпЛА по території обласного центру не припинилися і ввечері. Завдяки нашим Силам ППО значну кількість безпілотників знищено на підльоті до громади", — йдеться у повідомленні.

Під час знищення одного з дронів постраждав 13-річний хлопчик. Йому надали необхідну медичну допомогу, і загрози життю немає.

Також через падіння уламків зафіксовано пошкодження у житловому секторі та на території промислового об’єкта. Вибито вікна та пошкоджено кілька автомобілів. Усі наслідки атаки ще уточнюються.

У ніч на 25 червня Росія продовжує атакувати Україну. У низці регіонів зафіксовані ворожі дрони.

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