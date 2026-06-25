На Днестре в Черновицкой области пропали мужчина и трое детей: поиски продолжаются

В Черновицкой области на реке Днестр пропали четверо человек, среди них мужчина и трое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поиски на Днестре продолжаются в двух районах

В селе Репужинцы Черновицкого района во время купания пропали мужчина 1976 года рождения и двое детей 2018 года рождения. К поискам привлечены спасатели ГСЧС и полиция. Используются беспилотник и служебная собака. Также на место выехали медики. Местные жители помогают и выходят на воду на собственных лодках.

В селе Мошанец Днестровского района во время отдыха у реки пропал мальчик 2010 года рождения. К операции подключаются спасатели, а также группа водолазно-спасательных работ ГСЧС из Хмельницкой области.

Читайте также: На озере Редькино в Оболонском районе ищут тело 23-летнего парня. ФОТОрепортаж

Тревожные случаи на воде по всей стране

Оба происшествия на Буковине произошли на фоне других трагических случаев в Украине. Спасатели сообщают о ряде смертей на воде в разных регионах.

"ГСЧС в очередной раз призывает соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять детей без присмотра даже на мгновение", - подчеркнули в службе.

На этой неделе на Закарпатье в реке Тиса нашли тело 10-летнего мальчика, которого искали более суток. В Ивано-Франковской области в Днестре обнаружили тело подростка 2013 года рождения, который пропал в Галиче. В Тернополе 24 июня во время купания в пруду утонула 15-летняя девушка, спасти ее не удалось.

По данным ГСЧС, только в июне прошлого года на воде погибли 98 человек, среди них восемь детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесской области завершили активные поиски 10-летней девочки, которую 5 дней назад унесло в открытое море