На Днестре в Черновицкой области пропали мужчина и трое детей: поиски продолжаются
В Черновицкой области на реке Днестр пропали четверо человек, среди них мужчина и трое детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Поиски на Днестре продолжаются в двух районах
В селе Репужинцы Черновицкого района во время купания пропали мужчина 1976 года рождения и двое детей 2018 года рождения. К поискам привлечены спасатели ГСЧС и полиция. Используются беспилотник и служебная собака. Также на место выехали медики. Местные жители помогают и выходят на воду на собственных лодках.
В селе Мошанец Днестровского района во время отдыха у реки пропал мальчик 2010 года рождения. К операции подключаются спасатели, а также группа водолазно-спасательных работ ГСЧС из Хмельницкой области.
Тревожные случаи на воде по всей стране
Оба происшествия на Буковине произошли на фоне других трагических случаев в Украине. Спасатели сообщают о ряде смертей на воде в разных регионах.
"ГСЧС в очередной раз призывает соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять детей без присмотра даже на мгновение", - подчеркнули в службе.
На этой неделе на Закарпатье в реке Тиса нашли тело 10-летнего мальчика, которого искали более суток. В Ивано-Франковской области в Днестре обнаружили тело подростка 2013 года рождения, который пропал в Галиче. В Тернополе 24 июня во время купания в пруду утонула 15-летняя девушка, спасти ее не удалось.
По данным ГСЧС, только в июне прошлого года на воде погибли 98 человек, среди них восемь детей.
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