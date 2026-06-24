На Одесщине завершили активные поиски 10-летней девочки, которую 5 дней назад унесло в открытое море

Фото: ДСНС Одеської області

В Одесской области завершили активную фазу поисков 10-летней девочки, которую течение унесло в открытое море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Главного управления ГСЧС в Одесской области Марины Мартыненко для "Украинской правды".

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Поиски длились несколько дней и проходили в сложных условиях

По словам Марины Мартыненко, сразу после исчезновения к поискам подключились Военно-морские силы. Они обнаружили надувной круг, на котором ребенок находился в море.

Спасатели несколько дней обследовали поверхность воды и морское дно. Однако активную фазу поисковой операции решили завершить.

Причиной стали сложные условия. Работы проводились на стихийном пляже, который представляет опасность для людей, в частности для сотрудников ГСЧС.

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Обстоятельства исчезновения и предупреждения правоохранителей

Об исчезновении школьницы Софии П. стало известно вечером 19 июня. Девочка отдыхала вместе с прабабушкой в селе Сичавка.

Она плавала в море на надувном круге, когда сильное течение начало уносить её на глубину.

Правоохранители напомнили о правилах безопасности на воде для детей и взрослых.

"Постоянно напоминайте детям о правилах безопасности на воде. Судороги, сильное течение или резкое изменение глубины могут представлять смертельную опасность", — подчеркнули они.

В полиции призвали не оставлять детей без присмотра у водоемов, даже если они хорошо плавают. Также не стоит разрешать купание в неустановленных местах без оборудованных пляжей и спасательных постов. Отдельно обратили внимание на подростков, которые могут отдыхать у воды без ведома взрослых и участвовать в опасных развлечениях.

Ранее сообщалось, что на озере Редькино в Оболонском районе ищут тело 23-летнего парня.

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