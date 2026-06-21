РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9550 посетителей онлайн
Новости Фото
1 244 1

В Одесской области уже третьи сутки ищут ребенка, которого унесло в открытое море. ФОТОРЕПОРТАЖ

Уже третьи сутки в Одесской области продолжаются поиски 10-летней девочки, которую унесло в открытое море на надувном круге возле села Сичавка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Одесской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поиски продолжаются без перерыва

Девочка отдыхала вместе с прабабушкой на стихийном пляже и пропала во время купания. Внезапный порыв ветра подхватил надувной круг и быстро унёс ее в открытое море.

С начала поисковой операции спасатели обследовали 6 км побережья, 210 гектаров водной поверхности и 4,5 гектара морского дна. К работам привлечены водолазы, спасатели, психологи и специалисты по беспилотным системам.

Поиски ребенка в Одесской области
Фото: ГСЧС Одесской области
Поиски ребенка в Одесской области
Фото: ГСЧС Одесской области

Читайте также: Младенец получил переломы черепа и ребер: в Харькове матери сообщили о подозрении. ФОТО

Опасность диких пляжей

В ГСЧС отмечают, что отдых в необорудованных местах представляет серьезную угрозу.

"На первый взгляд уютное место может в мгновение ока превратиться в место трагедии. Отсутствие спасательных постов, непроверенное побережье и использование надувных средств создают двойной риск", — отметили в ведомстве.

Поиски ребенка в Одесской области
Фото: ГСЧС Одесской области
Поиски ребенка в Одесской области
Фото: ГСЧС Одесской области

Читайте: Враг атаковал Полтаву: ранены девять человек, из них четверо — дети (обновлено)

Автор: 

дети (6903) море (368) Одесская область (4392) ГСЧС (5219) Одесский район (635) Сычавка (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 