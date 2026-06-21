В Одесской области уже третьи сутки ищут ребенка, которого унесло в открытое море. ФОТОРЕПОРТАЖ

Уже третьи сутки в Одесской области продолжаются поиски 10-летней девочки, которую унесло в открытое море на надувном круге возле села Сичавка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Одесской области.

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Поиски продолжаются без перерыва

Девочка отдыхала вместе с прабабушкой на стихийном пляже и пропала во время купания. Внезапный порыв ветра подхватил надувной круг и быстро унёс ее в открытое море.

С начала поисковой операции спасатели обследовали 6 км побережья, 210 гектаров водной поверхности и 4,5 гектара морского дна. К работам привлечены водолазы, спасатели, психологи и специалисты по беспилотным системам.

Фото: ГСЧС Одесской области

Фото: ГСЧС Одесской области

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Опасность диких пляжей

В ГСЧС отмечают, что отдых в необорудованных местах представляет серьезную угрозу.

"На первый взгляд уютное место может в мгновение ока превратиться в место трагедии. Отсутствие спасательных постов, непроверенное побережье и использование надувных средств создают двойной риск", — отметили в ведомстве.

Фото: ГСЧС Одесской области

Фото: ГСЧС Одесской области

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