На Одещині третю добу шукають дитину, яку віднесло у відкрите море. ФОТОрепортаж
Третю добу на Одещині тривають пошуки 10-річної дівчинки, яку віднесло у відкрите море на надувному крузі біля села Сичавка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС в Одеській області.
Пошуки тривають без зупинки
Дитина відпочивала разом із прабабусею на стихійному пляжі та зникла під час купання. Раптовий порив вітру підхопив надувний круг і швидко відніс дівчинку у відкрите море.
З початку пошукової операції рятувальники обстежили 6 км узбережжя, 210 гектарів водної поверхні та 4,5 гектара морського дна. До робіт залучені водолази, рятувальники, психологи та фахівці з безпілотних систем.
Небезпека стихійних пляжів
У ДСНС наголошують, що відпочинок у необладнаних місцях становить серйозну загрозу.
"На перший погляд затишне місце може за мить стати місцем трагедії. Відсутність рятувальних постів, неперевірене узбережжя та використання надувних засобів створюють подвійний ризик", — зазначили у відомстві.
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