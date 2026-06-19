Немовля отримало переломи черепа і ребер: у Харкові матері повідомили про підозру. ФОТО

У Харкові 22-річній жінці повідомили про підозру у справі про завдання тілесних ушкоджень власній новонародженій доньці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформували в Офісі Генерального прокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, наприкінці січня 2024 року жінка народила дівчинку. Уже в перші тижні життя дитини, як стверджують правоохоронці, вона почала застосовувати до немовляти фізичне насильство.

Слідчі встановили, що протягом лютого-березня 2024 року дитина неодноразово зазнавала травмувань. Унаслідок цього дівчинка отримала переломи ноги, кісток черепа та ребер, а також тяжку черепно-мозкову травму.





Після виявлення ознак злочину немовля госпіталізували у важкому стані. До лікарні дитину доставила бабуся. На стаціонарному лікуванні дівчинка перебувала п'ять місяців.

Жінці повідомили про підозру за статтями щодо умисного нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, умисного тяжкого тілесного ушкодження та злісного невиконання батьківських обов'язків по догляду за дитиною.

За інформацією прокуратури, згодом мати добровільно відмовилася від батьківських прав, а опіку над дівчинкою оформила її бабуся.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті 8-річний хлопчик зазнав опіків майже 50% тіла під час спалювання сміття