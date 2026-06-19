Младенец получил переломы черепа и ребер: в Харькове матери сообщили о подозрении. ФОТО

В Харькове 22-летней женщине сообщили о подозрении по делу о нанесении телесных повреждений своей новорожденной дочери.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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По данным следствия, в конце января 2024 года женщина родила девочку. Уже в первые недели жизни ребенка, как утверждают правоохранители, она начала применять к младенцу физическое насилие.

Следователи установили, что в течение февраля-марта 2024 года ребенок неоднократно подвергался травмированию. В результате девочка получила переломы ноги, костей черепа и ребер, а также тяжелую черепно-мозговую травму.





После выявления признаков преступления младенца госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу ребенка доставила бабушка. На стационарном лечении девочка находилась пять месяцев.

Женщине сообщили о подозрении по статьям об умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести, умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и злостном неисполнении родительских обязанностей по уходу за ребенком.

По информации прокуратуры, впоследствии мать добровольно отказалась от родительских прав, а опеку над девочкой оформила ее бабушка.

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