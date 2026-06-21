Двоє дітей двох і чотирьох років померли в лікарні внаслідок ДТП у Броварах. ФОТОрепортаж
У Броварах Київської області 19 червня на вулиці Вокзальній сталася масштабна за наслідками ДТП.
Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, у легковому автомобілі їхало 3 дорослих і 6 малолітніх дітей різного віку (від 2 до 11 років).
Повідомлялося, що внаслідок ДТП 2 дорослих та 2 дітей перебувають у важкому стані, інші мають ушкодження різного ступеня.
Дві дитини померли в лікарні
Пізніше стало відомо, що, на жаль, попри зусилля медиків дворічна дитина загинула внаслідок травм.
Сьогодні, 20 червня, мер повідомив, що в лікарні від травм померла ще одна дитина - 4-річна дівчинка.
Уточнені дані
За уточненими даними, в автомобілі перебувало 10 осіб - 3 дорослих та 7 малолітніх дітей віком від 2 до 11 років.
"Усі - і дорослі, і діти - отримали значні травми та ушкодження. Семеро наразі знаходяться у нашій лікарні, стан важкий та середньої важкості, одну дитину після надання допомоги відпустили додому, двоє дівчаток загинули…" - розповів Сапожко.
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