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Новини ДТП за участі суддів
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Помер 11-річний хлопчик, якого на переході збила суддя у Кривому Розі

Помер хлопчик, якого збила суддя у Кривому Розі

У лікарні помер 11-річний хлопчик, якого в лютому на пішохідному переході збила суддя Довгинцівського районного суду Кривого Рогу Євгенія Костенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

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Дитина померла після чотирьох місяців боротьби за життя

За інформацією співрозмовників видання, хлопчик помер 16 червня.

Після ДТП дитина перебувала у важкому стані та отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Що відомо про аварію

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 лютого у Кривому Розі.

За даними слідства, суддя за кермом автомобіля BMW збила 11-річного хлопчика, який разом із матір'ю переходив дорогу регульованим пішохідним переходом.

Після наїзду дитину госпіталізували з тяжкими травмами.

Наразі кримінальне провадження розслідує Державне бюро розслідувань.

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діти (5597) ДТП (4531) Кривий Ріг (1511) смерть (6756) суддя (1615)
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Топ коментарі
+17
Хабарники, хапуги,вбивці,моральні виродки- судова система України.
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17.06.2026 11:19 Відповісти
+16
Царство небесне дитині, спочивай з миром. Співчуття рідним та близьким!
Суддю на палю, нічого бюджетні кошти витрачати на слідство та суд! 🤬
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17.06.2026 11:18 Відповісти
+13
дайте вгадаю....суддя був тверезою бо поіншому не бува,знаходиться вдома бо поважна людина,зараз медики готують висновки що в ту мить було запаморочення та божественне просветління і батьки хлопчика повинні відшкодувати судді матеріальну,моральну і психологічні наслідки дтп з дитиною....
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17.06.2026 11:20 Відповісти
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Царство небесне дитині, спочивай з миром. Співчуття рідним та близьким!
Суддю на палю, нічого бюджетні кошти витрачати на слідство та суд! 🤬
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17.06.2026 11:18 Відповісти
Хабарники, хапуги,вбивці,моральні виродки- судова система України.
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17.06.2026 11:19 Відповісти
дайте вгадаю....суддя був тверезою бо поіншому не бува,знаходиться вдома бо поважна людина,зараз медики готують висновки що в ту мить було запаморочення та божественне просветління і батьки хлопчика повинні відшкодувати судді матеріальну,моральну і психологічні наслідки дтп з дитиною....
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17.06.2026 11:20 Відповісти
КОЖНИЙ РАЗ.....просто КОЖНИЙ РАЗ!!!!!

Таке відчуття що у суддів просто план по вбиванню на дорогах
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17.06.2026 11:22 Відповісти
Шкода невинної дитини.
А що там суддя, порішає з покаранням і далі буде кататися, ніби нічого не сталося?
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17.06.2026 11:22 Відповісти
Тандир досі не сидить, тому ваше питання лишається відкритим.
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17.06.2026 11:28 Відповісти
Все, що треба знати про правосуддя в нашій країні.
Жоден Костя Меладзе не сидить. Жоден Андрюша Мєдвєдєфф не сидить. Жоден суддя, жоден прокурор не сидить.
Я дивуюсь, як ще Зайцеву тоді закрили. Фантастика
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17.06.2026 11:33 Відповісти
Закрити то закрили, та багато світлин з коптерів як вона на шезлонзі на ганку з травичкою загорає, на зоні. Але у чому смисл покарання- через реальні обмеження і тяжкий труд зробити так, що людина знов не робила те, що її привело сюди. А коли як у санаторії, то і виховальної мети НУЛЬ, краще б повісили на площі, то уж точно виховання у потенційних порушників зашкалило б.
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17.06.2026 11:58 Відповісти
Де в якому світі , в яких мареннях Ви бачили ефект "виховальної мети" ?
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17.06.2026 12:00 Відповісти
Зона називається- ІК, чому навіть не уявляю.По вашому можна сказати- де ви бачили, щоб людина мала розум. Так багато людей його не мають, але мета щоб розумне мислення було у більшості. Як казав Жванецький - Колись у еволюції цивілізація звернула не в той бік, бо дурні умовили розумних, що вони теж потрібні. Ми лелеїмо зі школи і по життю дурнів, бо вони дурні і їм тяжко, їм треба допомога. А вони потім об'єднуються у зграї і приходять до влади і вже керують розумними(бо розумні не дають пустих обіцянок і у більшості самотні)
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17.06.2026 12:40 Відповісти
Бо вона була патчерицею дрібного харківського бариги . У Харкові він був цар й боххх , але з Київа поступило роспорядження . Барига це не влада це тільки гроші .
А ось суддю цю хер посадять ... й прокурвора теж й .
Требо як мінімум обирати місцевих судей - що б вони тряслися за їх репутацію ... У ЕС кажуть , що Штатівска система обрання суддів й шеріфів й прокурорів штату це мовляв анахронізм 18...19 століття . Але ж требо розуміти що за менталітетом український загал йще не піднявся висше 19 століття ... Від "гетьманщини" ніяк не може відмовитися ...
Ось вибрці пороха крайщі за ЗЕбидломасу . Так-то воно так , але як Пєтю називають його прихильники - "сивочолий гетьман" . Знову - мрія про досконалого гетьмана не залишає навіть проєвропейский електорат . Це й прикро .
Требо обитати не особи , а напрямки розвитку . ЕС на 95% це сутто парламентськи республіки . Найкрайщі зразки як мінімум . Й Польша тут негативний зразок - як її ковбасить відповідно від того кого обрали черговим "пілсуцьким" тобто королем Жечі П ...
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17.06.2026 11:58 Відповісти
Не сидить і дочка Ар'єва
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17.06.2026 12:12 Відповісти
За грати цю нерпу
Мразь
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17.06.2026 12:19 Відповісти
На пожиттєве з повною конфіскацією!
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17.06.2026 12:21 Відповісти
Справу судді Тандира розслідують з 2023 року.
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17.06.2026 12:40 Відповісти
 
 