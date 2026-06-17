Помер 11-річний хлопчик, якого на переході збила суддя у Кривому Розі

У лікарні помер 11-річний хлопчик, якого в лютому на пішохідному переході збила суддя Довгинцівського районного суду Кривого Рогу Євгенія Костенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

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Дитина померла після чотирьох місяців боротьби за життя

За інформацією співрозмовників видання, хлопчик помер 16 червня.

Після ДТП дитина перебувала у важкому стані та отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Що відомо про аварію

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 лютого у Кривому Розі.

За даними слідства, суддя за кермом автомобіля BMW збила 11-річного хлопчика, який разом із матір'ю переходив дорогу регульованим пішохідним переходом.

Після наїзду дитину госпіталізували з тяжкими травмами.

Наразі кримінальне провадження розслідує Державне бюро розслідувань.

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