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Помер 11-річний хлопчик, якого на переході збила суддя у Кривому Розі
У лікарні помер 11-річний хлопчик, якого в лютому на пішохідному переході збила суддя Довгинцівського районного суду Кривого Рогу Євгенія Костенко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
Дитина померла після чотирьох місяців боротьби за життя
За інформацією співрозмовників видання, хлопчик помер 16 червня.
Після ДТП дитина перебувала у важкому стані та отримала тяжкі тілесні ушкодження.
Що відомо про аварію
Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 лютого у Кривому Розі.
За даними слідства, суддя за кермом автомобіля BMW збила 11-річного хлопчика, який разом із матір'ю переходив дорогу регульованим пішохідним переходом.
Після наїзду дитину госпіталізували з тяжкими травмами.
Наразі кримінальне провадження розслідує Державне бюро розслідувань.
Топ коментарі
+17 Gary Grant
показати весь коментар17.06.2026 11:19 Відповісти Посилання
+16 igor shmatko
показати весь коментар17.06.2026 11:18 Відповісти Посилання
+13 Игорь Шамрай
показати весь коментар17.06.2026 11:20 Відповісти Посилання
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Суддю на палю, нічого бюджетні кошти витрачати на слідство та суд! 🤬
Таке відчуття що у суддів просто план по вбиванню на дорогах
А що там суддя, порішає з покаранням і далі буде кататися, ніби нічого не сталося?
Жоден Костя Меладзе не сидить. Жоден Андрюша Мєдвєдєфф не сидить. Жоден суддя, жоден прокурор не сидить.
Я дивуюсь, як ще Зайцеву тоді закрили. Фантастика
А ось суддю цю хер посадять ... й прокурвора теж й .
Требо як мінімум обирати місцевих судей - що б вони тряслися за їх репутацію ... У ЕС кажуть , що Штатівска система обрання суддів й шеріфів й прокурорів штату це мовляв анахронізм 18...19 століття . Але ж требо розуміти що за менталітетом український загал йще не піднявся висше 19 століття ... Від "гетьманщини" ніяк не може відмовитися ...
Ось вибрці пороха крайщі за ЗЕбидломасу . Так-то воно так , але як Пєтю називають його прихильники - "сивочолий гетьман" . Знову - мрія про досконалого гетьмана не залишає навіть проєвропейский електорат . Це й прикро .
Требо обитати не особи , а напрямки розвитку . ЕС на 95% це сутто парламентськи республіки . Найкрайщі зразки як мінімум . Й Польша тут негативний зразок - як її ковбасить відповідно від того кого обрали черговим "пілсуцьким" тобто королем Жечі П ...
Мразь