Умер 11-летний мальчик, которого на переходе сбила судья в Кривом Роге
В больнице умер 11-летний мальчик, которого в феврале на пешеходном переходе сбила судья Довгинцевского районного суда Кривого Рога Евгения Костенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Ребенок умер после четырех месяцев борьбы за жизнь
По информации собеседников издания, мальчик умер 16 июня.
После ДТП ребенок находился в тяжелом состоянии и получил тяжелые телесные повреждения.
Что известно об аварии
Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля в Кривом Роге.
По данным следствия, судья, находившаяся за рулем автомобиля BMW, сбила 11-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
После наезда ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.
В настоящее время уголовное дело расследует Государственное бюро расследований.
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Суддю на палю, нічого бюджетні кошти витрачати на слідство та суд! 🤬
Таке відчуття що у суддів просто план по вбиванню на дорогах
А що там суддя, порішає з покаранням і далі буде кататися, ніби нічого не сталося?
Жоден Костя Меладзе не сидить. Жоден Андрюша Мєдвєдєфф не сидить. Жоден суддя, жоден прокурор не сидить.
Я дивуюсь, як ще Зайцеву тоді закрили. Фантастика
А ось суддю цю хер посадять ... й прокурвора теж й .
Требо як мінімум обирати місцевих судей - що б вони тряслися за їх репутацію ... У ЕС кажуть , що Штатівска система обрання суддів й шеріфів й прокурорів штату це мовляв анахронізм 18...19 століття . Але ж требо розуміти що за менталітетом український загал йще не піднявся висше 19 століття ... Від "гетьманщини" ніяк не може відмовитися ...
Ось вибрці пороха крайщі за ЗЕбидломасу . Так-то воно так , але як Пєтю називають його прихильники - "сивочолий гетьман" . Знову - мрія про досконалого гетьмана не залишає навіть проєвропейский електорат . Це й прикро .
Требо обитати не особи , а напрямки розвитку . ЕС на 95% це сутто парламентськи республіки . Найкрайщі зразки як мінімум . Й Польша тут негативний зразок - як її ковбасить відповідно від того кого обрали черговим "пілсуцьким" тобто королем Жечі П ...
Мразь