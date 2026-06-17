Умер 11-летний мальчик, которого на переходе сбила судья в Кривом Роге

В больнице умер 11-летний мальчик, которого в феврале на пешеходном переходе сбила судья Довгинцевского районного суда Кривого Рога Евгения Костенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ребенок умер после четырех месяцев борьбы за жизнь

По информации собеседников издания, мальчик умер 16 июня.

После ДТП ребенок находился в тяжелом состоянии и получил тяжелые телесные повреждения.

Что известно об аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля в Кривом Роге.

По данным следствия, судья, находившаяся за рулем автомобиля BMW, сбила 11-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

После наезда ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

В настоящее время уголовное дело расследует Государственное бюро расследований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья, сбившая двух подростков на переходе в Харькове, предстанет перед судом, - прокуратура