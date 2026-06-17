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Новости ДТП в котором участвовала судья
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Умер 11-летний мальчик, которого на переходе сбила судья в Кривом Роге

Умер мальчик, которого сбила судья в Кривом Роге

В больнице умер 11-летний мальчик, которого в феврале на пешеходном переходе сбила судья Довгинцевского районного суда Кривого Рога Евгения Костенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

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Ребенок умер после четырех месяцев борьбы за жизнь

По информации собеседников издания, мальчик умер 16 июня.

После ДТП ребенок находился в тяжелом состоянии и получил тяжелые телесные повреждения.

Что известно об аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля в Кривом Роге.

По данным следствия, судья, находившаяся за рулем автомобиля BMW, сбила 11-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

После наезда ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

В настоящее время уголовное дело расследует Государственное бюро расследований.

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дети (6894) ДТП (7627) Кривой Рог (1542) смерть (9130) судья (2640)
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Топ комментарии
+16
Хабарники, хапуги,вбивці,моральні виродки- судова система України.
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17.06.2026 11:19 Ответить
+13
Царство небесне дитині, спочивай з миром. Співчуття рідним та близьким!
Суддю на палю, нічого бюджетні кошти витрачати на слідство та суд! 🤬
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17.06.2026 11:18 Ответить
+10
дайте вгадаю....суддя був тверезою бо поіншому не бува,знаходиться вдома бо поважна людина,зараз медики готують висновки що в ту мить було запаморочення та божественне просветління і батьки хлопчика повинні відшкодувати судді матеріальну,моральну і психологічні наслідки дтп з дитиною....
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17.06.2026 11:20 Ответить
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Царство небесне дитині, спочивай з миром. Співчуття рідним та близьким!
Суддю на палю, нічого бюджетні кошти витрачати на слідство та суд! 🤬
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17.06.2026 11:18 Ответить
Хабарники, хапуги,вбивці,моральні виродки- судова система України.
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17.06.2026 11:19 Ответить
дайте вгадаю....суддя був тверезою бо поіншому не бува,знаходиться вдома бо поважна людина,зараз медики готують висновки що в ту мить було запаморочення та божественне просветління і батьки хлопчика повинні відшкодувати судді матеріальну,моральну і психологічні наслідки дтп з дитиною....
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17.06.2026 11:20 Ответить
КОЖНИЙ РАЗ.....просто КОЖНИЙ РАЗ!!!!!

Таке відчуття що у суддів просто план по вбиванню на дорогах
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17.06.2026 11:22 Ответить
Шкода невинної дитини.
А що там суддя, порішає з покаранням і далі буде кататися, ніби нічого не сталося?
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17.06.2026 11:22 Ответить
Тандир досі не сидить, тому ваше питання лишається відкритим.
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17.06.2026 11:28 Ответить
Все, що треба знати про правосуддя в нашій країні.
Жоден Костя Меладзе не сидить. Жоден Андрюша Мєдвєдєфф не сидить. Жоден суддя, жоден прокурор не сидить.
Я дивуюсь, як ще Зайцеву тоді закрили. Фантастика
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17.06.2026 11:33 Ответить
Закрити то закрили, та багато світлин з коптерів як вона на шезлонзі на ганку з травичкою загорає, на зоні. Але у чому смисл покарання- через реальні обмеження і тяжкий труд зробити так, що людина знов не робила те, що її привело сюди. А коли як у санаторії, то і виховальної мети НУЛЬ, краще б повісили на площі, то уж точно виховання у потенційних порушників зашкалило б.
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17.06.2026 11:58 Ответить
Де в якому світі , в яких мареннях Ви бачили ефект "виховальної мети" ?
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17.06.2026 12:00 Ответить
Бо вона була патчерицею дрібного харківського бариги . У Харкові він був цар й боххх , але з Київа поступило роспорядження . Барига це не влада це тільки гроші .
А ось суддю цю хер посадять ... й прокурвора теж й .
Требо як мінімум обирати місцевих судей - що б вони тряслися за їх репутацію ... У ЕС кажуть , що Штатівска система обрання суддів й шеріфів й прокурорів штату це мовляв анахронізм 18...19 століття . Але ж требо розуміти що за менталітетом український загал йще не піднявся висше 19 століття ... Від "гетьманщини" ніяк не може відмовитися ...
Ось вибрці пороха крайщі за ЗЕбидломасу . Так-то воно так , але як Пєтю називають його прихильники - "сивочолий гетьман" . Знову - мрія про досконалого гетьмана не залишає навіть проєвропейский електорат . Це й прикро .
Требо обитати не особи , а напрямки розвитку . ЕС на 95% це сутто парламентськи республіки . Найкрайщі зразки як мінімум . Й Польша тут негативний зразок - як її ковбасить відповідно від того кого обрали черговим "пілсуцьким" тобто королем Жечі П ...
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17.06.2026 11:58 Ответить
Не сидить і дочка Ар'єва
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17.06.2026 12:12 Ответить
За грати цю нерпу
Мразь
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17.06.2026 12:19 Ответить
На пожиттєве з повною конфіскацією!
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17.06.2026 12:21 Ответить
 
 