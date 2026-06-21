Двое детей двух и четырёх лет умерли в больнице в результате ДТП в Броварах. ФОТОрепортаж
В Броварах Киевской области 19 июня на улице Вокзальной произошло ДТП с серьезными последствиями.
Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в легковом автомобиле ехали 3 взрослых и 6 малолетних детей разного возраста (от 2 до 11 лет).
Сообщалось, что в результате ДТП двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы различной степени тяжести.
Двое детей умерли в больнице
Позже стало известно, что, к сожалению, несмотря на усилия медиков, двухлетний ребенок скончался от полученных травм.
Сегодня, 20 июня, мэр сообщил, что в больнице от травм умер ещё один ребёнок — 4-летняя девочка.
Уточненные данные
По уточненным данным, в автомобиле находилось 10 человек — 3 взрослых и 7 малолетних детей в возрасте от 2 до 11 лет.
"Все — и взрослые, и дети — получили серьезные травмы и повреждения. Семеро сейчас находятся в нашей больнице, состояние тяжелое и средней тяжести, одного ребенка после оказания помощи отпустили домой, две девочки погибли…" — рассказал Сапожко.
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