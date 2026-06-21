РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9125 посетителей онлайн
Новости Фото Смертельные ДТП
4 973 26

Двое детей двух и четырёх лет умерли в больнице в результате ДТП в Броварах. ФОТОрепортаж

В Броварах Киевской области 19 июня на улице Вокзальной произошло ДТП с серьезными последствиями.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ДТП в Броварах

Что известно

Как отмечается, в легковом автомобиле ехали 3 взрослых и 6 малолетних детей разного возраста (от 2 до 11 лет).

Сообщалось, что в результате ДТП двое взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные получили травмы различной степени тяжести.

Смотрите также: Сотрудник правоохранительных органов насмерть сбил пешехода возле ТРЦ в Хмельницком: ГБР ведет расследование. ФОТОрепортаж

ДТП в Броварах

Двое детей умерли в больнице

Позже стало известно, что, к сожалению, несмотря на усилия медиков, двухлетний ребенок скончался от полученных травм.

Сегодня, 20 июня, мэр сообщил, что в больнице от травм умер ещё один ребёнок — 4-летняя девочка.

Читайте: Умер 11-летний мальчик, которого на пешеходном переходе сбила судья в Кривом Роге

ДТП в Броварах

Уточненные данные

По уточненным данным, в автомобиле находилось 10 человек — 3 взрослых и 7 малолетних детей в возрасте от 2 до 11 лет.

"Все — и взрослые, и дети — получили серьезные травмы и повреждения. Семеро сейчас находятся в нашей больнице, состояние тяжелое и средней тяжести, одного ребенка после оказания помощи отпустили домой, две девочки погибли…" — рассказал Сапожко.

Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве: адвокат семьи погибшего 12-летнего Григория-Федора Глушича ищет свидетелей

Автор: 

Бровары (348) дети (6903) ДТП (7633) Киевская область (4683) Броварский район (81)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Запхати в жигуль 10 чоловік з яких 7 дітей вважаєте правильним? Бо це сімя? Ага! І кожній дитині по кріслу з паском безпеки...
показать весь комментарий
21.06.2026 03:20 Ответить
+3
Жигуль 70х років??
показать весь комментарий
21.06.2026 00:06 Ответить
+3
Лайно їздить,проте щоб нормальну автівку з Європи привезти,потрібно під три тисячі доларів сплати за розмитнення.Хоча везли 6 дітей,що взагалі пі..ець.
показать весь комментарий
21.06.2026 00:10 Ответить

Загрузка...

 
 