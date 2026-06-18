Сотрудник правоохранительных органов сбил насмерть пешехода возле ТРЦ в Хмельницком: ГБР ведет расследование. ФОТОрепортаж
Вечером 16 июня 2026 года возле одного из торговых центров города Хмельницкого произошло ДТП со смертельным исходом с участием сотрудника правоохранительных органов, который находился вне службы и управлял собственным автомобилем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал
По предварительным данным, 16 июня 2026 года около 22:40 возле одного из торговых центров города сотрудник правоохранительных органов, находясь вне службы и управляя собственным автомобилем, совершил наезд на пешехода.
Предварительно установлено, что 54-летний мужчина пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Водитель был трезв
Проверка с помощью прибора "Драгер" показала, что водитель был трезвым. Наличие или отсутствие состояния опьянения у погибшего установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время ведутся первоочередные следственные действия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
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