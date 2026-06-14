Смертельное ДТП на Волыни: двое погибших в столкновении с автомобилем полиции охраны
На Волыни произошло ДТП со смертельным исходом с участием служебного автомобиля полиции охраны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции охраны.
Как отмечается, 13 июня около 19:10 вблизи села Дачное Луцкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Управления полиции охраны в Волынской области.
Volkswagen Passat выехал на встречную полосу
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным транспортным средством полиции охраны.
Есть жертвы
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель служебного автомобиля полиции охраны и водитель Volkswagen Passat получили тяжелые травмы. Оба были госпитализированы в медицинские учреждения, однако, несмотря на усилия врачей, они скончались.
Пассажир служебного автомобиля полиции охраны также получил телесные повреждения. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Проводится проверка.
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Про меня поговорим тогда,когда ЦН выкатит статейку про мою замечательную персону.
То пішоходи винні, що він на мерсі влетів в підземний перехід? Капець, кріпацтво в нас нікуди не зникли - все прагнення цієї влади - це зашмагати батогами бідних, хворих, беззахисних..
А тут якось зустрічаю одного, молодого (років 40, колись з ним співпрацював). О, кажу, ти не у війську? Відповідь вбила - Здесь надо ж кому то торговать!!!
Явно прикупив собі бронь і такий сміливий. Бо працівників призвали вже.
А скільки таких, що на шифрах п'ятий рік з квартири не виходять???