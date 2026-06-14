Смертельное ДТП на Волыни: двое погибших в столкновении с автомобилем полиции охраны

На Волыни произошло ДТП со смертельным исходом с участием служебного автомобиля полиции охраны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции охраны.

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Как отмечается, 13 июня около 19:10 вблизи села Дачное Луцкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Управления полиции охраны в Волынской области.

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Volkswagen Passat выехал на встречную полосу

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным транспортным средством полиции охраны.

Есть жертвы

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель служебного автомобиля полиции охраны и водитель Volkswagen Passat получили тяжелые травмы. Оба были госпитализированы в медицинские учреждения, однако, несмотря на усилия врачей, они скончались.

Пассажир служебного автомобиля полиции охраны также получил телесные повреждения. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Проводится проверка.