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Новости Смертельные ДТП
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Смертельное ДТП на Волыни: двое погибших в столкновении с автомобилем полиции охраны

ДТП на Волыни

На Волыни произошло ДТП со смертельным исходом с участием служебного автомобиля полиции охраны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции охраны.

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Как отмечается, 13 июня около 19:10 вблизи села Дачное Луцкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Управления полиции охраны в Волынской области.

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Volkswagen Passat выехал на встречную полосу

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным транспортным средством полиции охраны.

Есть жертвы

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель служебного автомобиля полиции охраны и водитель Volkswagen Passat получили тяжелые травмы. Оба были госпитализированы в медицинские учреждения, однако, несмотря на усилия врачей, они скончались.

Пассажир служебного автомобиля полиции охраны также получил телесные повреждения. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Проводится проверка.

Автор: 

ДТП (7624) Волынская область (1100)
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Топ комментарии
+9
И опять все участники пригоди молодые,здоровые и призывопригодные хлопы чудом не доехавшие до фронта.
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14.06.2026 09:47 Ответить
+7
а чому пасажир а не поліцейський , це що таксі
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14.06.2026 10:05 Ответить
+6
Объясняю логику для квартальщика - концентрация крепких хлопчиков призывного возраста в глубоком тылу,в киевских переходах и на дорогах намного превышает их концентрацию на фронте.
Про меня поговорим тогда,когда ЦН выкатит статейку про мою замечательную персону.
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14.06.2026 10:01 Ответить
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И опять все участники пригоди молодые,здоровые и призывопригодные хлопы чудом не доехавшие до фронта.
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14.06.2026 09:47 Ответить
Объясняю логику для квартальщика - концентрация крепких хлопчиков призывного возраста в глубоком тылу,в киевских переходах и на дорогах намного превышает их концентрацию на фронте.
Про меня поговорим тогда,когда ЦН выкатит статейку про мою замечательную персону.
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14.06.2026 10:01 Ответить
Кацапе---не хами
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14.06.2026 10:07 Ответить
А хіба є ,що може бути гірше від кацапа ? На мою думку----НЕ МАЄ.
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14.06.2026 10:13 Ответить
А хіба є ,що може бути гірше від кацапа ? Є Васильку.Це українькі гниди...
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14.06.2026 10:29 Ответить
Ну що робити---на дорогах гине за рік більше трьох тисяч,а скільки ще інвалідів ??? На мою думку---влада просто сама начхала на конституцію закони і привчила поступати так всьому суспільству.
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14.06.2026 09:54 Ответить
Зовсім незрозуміла маячня.Можливо варто поцікавитись статистикою по іншим країнам,а потім писати?Цікаво,як можно вов*язувати між собою різні речі?
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14.06.2026 09:59 Ответить
Якщо вам не зрозуміло,то це ваша проблема. А ви цікавтесь в першу чергу статистикою в Україні А що за бугром--то це не на нашу користь Бо потрібно ще і враховувати в процентному відношенні до проживаючих.
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14.06.2026 10:05 Ответить
Цікаво, а якби поліція виїхала на зустрічну, так і написали б ?
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14.06.2026 09:59 Ответить
ні, вони написали б що пассат виїхав на зустрічну смугу. вони так і написали.
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14.06.2026 10:07 Ответить
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14.06.2026 10:08 Ответить
а чому пасажир а не поліцейський , це що таксі
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14.06.2026 10:05 Ответить
Управління поліції охорони - це єдина в Україні державна структура, яка надає платні послуги з охорони майна, бізнесу та громадян. узаконена тітушня.
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14.06.2026 10:08 Ответить
ну не задавайте дитячі питання чи для відпрацювання грошей --любе провокативне питання підходить Загинули люди, причому. і невинні,а ми не хочемо висловити співчуття рідним і близьим.
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14.06.2026 10:11 Ответить
Ці автомобілі поліції охорони ******* катати дівчат, забірати з роботи коханок та просто знайомих. Тому можливо і пасажир.
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14.06.2026 10:24 Ответить
Ну, хто опиниться винним, сумнівім не має. А взагалі, суцільна поліція, охорона, поліція охорони. охорона поліції, муніципальна охорона, венбести, сіріусси, охоронні холдінги, ДСО, купа нацгвардійців охороняють якісь нікому не потрібні руїни... А воювати мають одні обмежено придатні і хворі. Чи хтось так вигравав війни?
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14.06.2026 10:55 Ответить
Кривава ДТП на Караваєвих дачах. Нардеп пропонує встановити більшу відповідальність для… пішоходів

То пішоходи винні, що він на мерсі влетів в підземний перехід? Капець, кріпацтво в нас нікуди не зникли - все прагнення цієї влади - це зашмагати батогами бідних, хворих, беззахисних..
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14.06.2026 11:47 Ответить
Два роки тому ходив, стояв під дверима ТЦК з листом-відношенням, щоб іти служити - працювати на благо. Частина не те, що бойова, але дуже тісно з тим пов'язана; тиловою її назвати заважко. Та сенс не в тому. Три рази з листом - відоформите мене туди, посада пустує, люди треба. Ні, мля: не знаю, як Вас оформити, де Вам пройти БЗВП, фахову підготовку. На третій раз вже мене не впускали цивільні під дверима. Я таких, що за х-ня така, я по є-запису. Ми тут всі такі... І тут мене прориває, ви всі такі, напевно по броні тут пороги обиваєте, а я іду служити... Самі відчинили двері. Мені зараз 57. Тоді так і не оформився. По перше, в такому віці вже на передок командиром взводу вже зашквар, а на менші (рядові) посади система не пропустить. так і залишився при своїх, офіцер запасу в запасі. Допомагаю, чим можу.
А тут якось зустрічаю одного, молодого (років 40, колись з ним співпрацював). О, кажу, ти не у війську? Відповідь вбила - Здесь надо ж кому то торговать!!!
Явно прикупив собі бронь і такий сміливий. Бо працівників призвали вже.
А скільки таких, що на шифрах п'ятий рік з квартири не виходять???
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14.06.2026 11:49 Ответить
 
 