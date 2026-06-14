УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11485 відвідувачів онлайн
Новини Смертельні ДТП
3 133 25

Смертельна ДТП на Волині: двоє загиблих у зіткненні з авто поліції охорони

ДТП на Волині

На Волині сталася смертельна ДТП за участю службового автомобіля поліції охорони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Поліції охорони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, 13 червня близько 19:10 поблизу села Дачне Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля Управління поліції охорони у Волинській області.

Також читайте: У Харкові зіткнулися легковик і мікроавтобус: травмовано трьох дітей. ФОТОрепортаж

Volkswagen Passat виїхав на зустрічку

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення зі службовим транспортним засобом поліції охорони.

Є жертви

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій службового автомобіля поліції охорони та водій Volkswagen Passat отримали тяжкі травми. Обох було госпіталізовано до медичних закладів, однак, попри зусилля лікарів, вони померли.

Пасажир службового автомобіля поліції охорони також зазнав тілесних ушкоджень. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із поліціянтами Будченком та Бондарчуком, які загинули через наїзд водія Плешивцева, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Триває перевірка.

Автор: 

ДТП (4528) Волинська область (978)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
И опять все участники пригоди молодые,здоровые и призывопригодные хлопы чудом не доехавшие до фронта.
показати весь коментар
14.06.2026 09:47 Відповісти
+8
а чому пасажир а не поліцейський , це що таксі
показати весь коментар
14.06.2026 10:05 Відповісти
+8
А хіба є ,що може бути гірше від кацапа ? Є Васильку.Це українькі гниди...
показати весь коментар
14.06.2026 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И опять все участники пригоди молодые,здоровые и призывопригодные хлопы чудом не доехавшие до фронта.
показати весь коментар
14.06.2026 09:47 Відповісти
Объясняю логику для квартальщика - концентрация крепких хлопчиков призывного возраста в глубоком тылу,в киевских переходах и на дорогах намного превышает их концентрацию на фронте.
Про меня поговорим тогда,когда ЦН выкатит статейку про мою замечательную персону.
показати весь коментар
14.06.2026 10:01 Відповісти
Кацапе---не хами
показати весь коментар
14.06.2026 10:07 Відповісти
А хіба є ,що може бути гірше від кацапа ? На мою думку----НЕ МАЄ.
показати весь коментар
14.06.2026 10:13 Відповісти
А хіба є ,що може бути гірше від кацапа ? Є Васильку.Це українькі гниди...
показати весь коментар
14.06.2026 10:29 Відповісти
В деяких випадках---- це точно. Але на жаль поведінка кацапів зараз не може бути оцінена--це варвари.
показати весь коментар
14.06.2026 12:14 Відповісти
Ну що робити---на дорогах гине за рік більше трьох тисяч,а скільки ще інвалідів ??? На мою думку---влада просто сама начхала на конституцію закони і привчила поступати так всьому суспільству.
показати весь коментар
14.06.2026 09:54 Відповісти
Зовсім незрозуміла маячня.Можливо варто поцікавитись статистикою по іншим країнам,а потім писати?Цікаво,як можно вов*язувати між собою різні речі?
показати весь коментар
14.06.2026 09:59 Відповісти
Якщо вам не зрозуміло,то це ваша проблема. А ви цікавтесь в першу чергу статистикою в Україні А що за бугром--то це не на нашу користь Бо потрібно ще і враховувати в процентному відношенні до проживаючих.
показати весь коментар
14.06.2026 10:05 Відповісти
Цікаво, а якби поліція виїхала на зустрічну, так і написали б ?
показати весь коментар
14.06.2026 09:59 Відповісти
ні, вони написали б що пассат виїхав на зустрічну смугу. вони так і написали.
показати весь коментар
14.06.2026 10:07 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2026 10:08 Відповісти
а чому пасажир а не поліцейський , це що таксі
показати весь коментар
14.06.2026 10:05 Відповісти
Управління поліції охорони - це єдина в Україні державна структура, яка надає платні послуги з охорони майна, бізнесу та громадян. узаконена тітушня.
показати весь коментар
14.06.2026 10:08 Відповісти
ну не задавайте дитячі питання чи для відпрацювання грошей --любе провокативне питання підходить Загинули люди, причому. і невинні,а ми не хочемо висловити співчуття рідним і близьим.
показати весь коментар
14.06.2026 10:11 Відповісти
Ці автомобілі поліції охорони ******* катати дівчат, забірати з роботи коханок та просто знайомих. Тому можливо і пасажир.
показати весь коментар
14.06.2026 10:24 Відповісти
Ну, хто опиниться винним, сумнівім не має. А взагалі, суцільна поліція, охорона, поліція охорони. охорона поліції, муніципальна охорона, венбести, сіріусси, охоронні холдінги, ДСО, купа нацгвардійців охороняють якісь нікому не потрібні руїни... А воювати мають одні обмежено придатні і хворі. Чи хтось так вигравав війни?
показати весь коментар
14.06.2026 10:55 Відповісти
Кривава ДТП на Караваєвих дачах. Нардеп пропонує встановити більшу відповідальність для… пішоходів

То пішоходи винні, що він на мерсі влетів в підземний перехід? Капець, кріпацтво в нас нікуди не зникли - все прагнення цієї влади - це зашмагати батогами бідних, хворих, беззахисних..
показати весь коментар
14.06.2026 11:47 Відповісти
Два роки тому ходив, стояв під дверима ТЦК з листом-відношенням, щоб іти служити - працювати на благо. Частина не те, що бойова, але дуже тісно з тим пов'язана; тиловою її назвати заважко. Та сенс не в тому. Три рази з листом - відоформите мене туди, посада пустує, люди треба. Ні, мля: не знаю, як Вас оформити, де Вам пройти БЗВП, фахову підготовку. На третій раз вже мене не впускали цивільні під дверима. Я таких, що за х-ня така, я по є-запису. Ми тут всі такі... І тут мене прориває, ви всі такі, напевно по броні тут пороги обиваєте, а я іду служити... Самі відчинили двері. Мені зараз 57. Тоді так і не оформився. По перше, в такому віці вже на передок командиром взводу вже зашквар, а на менші (рядові) посади система не пропустить. так і залишився при своїх, офіцер запасу в запасі. Допомагаю, чим можу.
А тут якось зустрічаю одного, молодого (років 40, колись з ним співпрацював). О, кажу, ти не у війську? Відповідь вбила - Здесь надо ж кому то торговать!!!
Явно прикупив собі бронь і такий сміливий. Бо працівників призвали вже.
А скільки таких, що на шифрах п'ятий рік з квартири не виходять???
показати весь коментар
14.06.2026 11:49 Відповісти
 
 