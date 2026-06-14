Смертельна ДТП на Волині: двоє загиблих у зіткненні з авто поліції охорони
На Волині сталася смертельна ДТП за участю службового автомобіля поліції охорони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Поліції охорони.
Як зазначається, 13 червня близько 19:10 поблизу села Дачне Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля Управління поліції охорони у Волинській області.
Volkswagen Passat виїхав на зустрічку
За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення зі службовим транспортним засобом поліції охорони.
Є жертви
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій службового автомобіля поліції охорони та водій Volkswagen Passat отримали тяжкі травми. Обох було госпіталізовано до медичних закладів, однак, попри зусилля лікарів, вони померли.
Пасажир службового автомобіля поліції охорони також зазнав тілесних ушкоджень. Наразі потерпілому надається необхідна медична допомога.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
Триває перевірка.
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Про меня поговорим тогда,когда ЦН выкатит статейку про мою замечательную персону.
То пішоходи винні, що він на мерсі влетів в підземний перехід? Капець, кріпацтво в нас нікуди не зникли - все прагнення цієї влади - це зашмагати батогами бідних, хворих, беззахисних..
А тут якось зустрічаю одного, молодого (років 40, колись з ним співпрацював). О, кажу, ти не у війську? Відповідь вбила - Здесь надо ж кому то торговать!!!
Явно прикупив собі бронь і такий сміливий. Бо працівників призвали вже.
А скільки таких, що на шифрах п'ятий рік з квартири не виходять???