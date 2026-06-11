У Харкові зіткнулися легковик і мікроавтобус: травмовано трьох дітей. ФОТОрепортаж

У Харкові на проспекті Героїв Харкова сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалися шестеро людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Харківській області у Фейсбуці.

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Обставини аварії на проспекті

За даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль ВАЗ-21099 та мікроавтобус Mercedes. Унаслідок удару постраждали пасажири легкового авто та водій.

У поліції уточнили, що травми отримали жінка, яка керувала автомобілем, а також дві жінки-пасажирки та троє дітей віком 2, 3 і 7 років.

Стан постраждалих і розслідування

За інформацією поліції, діти отримали легкі тілесні ушкодження.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Раніше ми повідомляли, що у місті Виноградів на Закарпатті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Вантажний автомобіль протаранив пасажирів на виході з рейсового автобуса. Є загиблі та постраждалі.

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