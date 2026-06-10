Вантажівка влетіла в людей, які виходили з автобуса на Закарпатті: 2 загиблих і 3 поранених. ФОТО

У місті Виноградів на Закарпатті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Вантажний автомобіль протаранив пасажирів на виході з рейсового автобуса. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомила Закарпатська облпрокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Автокатастрофа, яка забрала життя двох людей, сталася у середу, 10 червня, близько 15:00.

За попередніми даними, 47-річний водій вантажівки, рухаючись вулицею Вакарова, раптово знепритомнів за кермом. Некерований автомобіль в'їхав у групу людей, які щойно вийшли з маршрутного автобуса.

Наразі на місці трагедії розгорнуто криміналістичну лабораторію для з'ясування технічних причин аварії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із поліціянтами Будченком та Бондарчуком, які загинули через наїзд водія Плешивцева, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

Жертви та стан госпіталізованих

Наслідки ДТП виявилися трагічними:

Одна з пасажирок автобуса від отриманих травм померла до приїзду медиків.

Сам 47-річний водій вантажівки, попри спроби реанімації, помер під час транспортування до медичного закладу.

Ще трьох пішоходів із травмами різного ступеня важкості екстрено госпіталізували до Виноградівської районної лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авто виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось із вантажівкою у Києві: є постраждалий. ФОТО







