Вантажівка влетіла в людей, які виходили з автобуса на Закарпатті: 2 загиблих і 3 поранених. ФОТО
У місті Виноградів на Закарпатті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Вантажний автомобіль протаранив пасажирів на виході з рейсового автобуса. Є загиблі та постраждалі.
Про це повідомила Закарпатська облпрокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Автокатастрофа, яка забрала життя двох людей, сталася у середу, 10 червня, близько 15:00.
За попередніми даними, 47-річний водій вантажівки, рухаючись вулицею Вакарова, раптово знепритомнів за кермом. Некерований автомобіль в'їхав у групу людей, які щойно вийшли з маршрутного автобуса.
Наразі на місці трагедії розгорнуто криміналістичну лабораторію для з'ясування технічних причин аварії.
Жертви та стан госпіталізованих
Наслідки ДТП виявилися трагічними:
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Одна з пасажирок автобуса від отриманих травм померла до приїзду медиків.
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Сам 47-річний водій вантажівки, попри спроби реанімації, помер під час транспортування до медичного закладу.
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Ще трьох пішоходів із травмами різного ступеня важкості екстрено госпіталізували до Виноградівської районної лікарні.
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