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Новини Фото Смертельні ДТП
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Вантажівка влетіла в людей, які виходили з автобуса на Закарпатті: 2 загиблих і 3 поранених. ФОТО

У місті Виноградів на Закарпатті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Вантажний автомобіль протаранив пасажирів на виході з рейсового автобуса. Є загиблі та постраждалі. 

Про це повідомила Закарпатська облпрокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Автокатастрофа, яка забрала життя двох людей, сталася у середу, 10 червня, близько 15:00. 

За попередніми даними, 47-річний водій вантажівки, рухаючись вулицею Вакарова, раптово знепритомнів за кермом. Некерований автомобіль в'їхав у групу людей, які щойно вийшли з маршрутного автобуса.

Наразі на місці трагедії розгорнуто криміналістичну лабораторію для з'ясування технічних причин аварії.

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Жертви та стан госпіталізованих

Наслідки ДТП виявилися трагічними:

  • Одна з пасажирок автобуса від отриманих травм померла до приїзду медиків.

  • Сам 47-річний водій вантажівки, попри спроби реанімації, помер під час транспортування до медичного закладу. 

  • Ще трьох пішоходів із травмами різного ступеня важкості екстрено госпіталізували до Виноградівської районної лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авто виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось із вантажівкою у Києві: є постраждалий. ФОТО

На Закарпатті вантажівка в’їхала у людей які виходили з автобуса
На Закарпатті вантажівка в’їхала у людей які виходили з автобуса
На Закарпатті вантажівка в’їхала у людей які виходили з автобуса
На Закарпатті вантажівка в’їхала у людей які виходили з автобуса

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ДТП (4526) Закарпатська область (2264) Берегівський район (8) Виноградів (1)
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Автомобіль, це технічний засіб, а не підвода на току!!!
Людський, вічний фактор!
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10.06.2026 18:12 Відповісти
Щось останнім часом забагато наїздів на пешеходів. Припускаю що в окремих випадках це таракти - зроблено на параші
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10.06.2026 18:22 Відповісти
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10.06.2026 18:25 Відповісти
Автобуси, автомобілі та тролейбуси, що стоять, необхідно обходити ззаду.
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10.06.2026 18:39 Відповісти
я щось нігуя не розумію. куди виходили пасажири? прямо на середину дороги?
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10.06.2026 19:02 Відповісти
Де шофера попросили,там він і став(Ніяких ні правил,ні дисципліни,ні виховання,,(((
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10.06.2026 19:29 Відповісти
 
 