Авто виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось із вантажівкою у Києві: є постраждалий. ФОТО

Ввечері 6 червня у Києві на проспекті Червоної Калини сталась дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та вантажівки.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про ДТП?

За попередніми даними, водій автомобіля Audi під час руху виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок ДТП травми отримав кермувальник легковика, його госпіталізували.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку столичної поліції та патрульні поліцейські.

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Нагадаємо:

5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.

Водія, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано у процесуальному порядку, він перебуває під конвоєм.

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