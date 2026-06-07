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Новини Фото ДТП у Києві
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Авто виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось із вантажівкою у Києві: є постраждалий. ФОТО

Ввечері 6 червня у Києві на проспекті Червоної Калини сталась дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та вантажівки.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про ДТП?

За попередніми даними, водій автомобіля Audi під час руху виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок ДТП травми отримав кермувальник легковика, його госпіталізували.

На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку столичної поліції та патрульні поліцейські.

дтп

дтп

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Нагадаємо:

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ДТП (4517) Київ (20841)
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Загалом в Україні за рік фіксується понад 3 200 смертей внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Внаслідок бойових дій, ракетно-дронових ударів та артилерійських обстрілів за цей же період загинуло щонайменше 2 514 цивільних громадян.

Тобто, в Україні водії за рік вбивають більше цивільних людей ніж кацапи.
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07.06.2026 02:42 Відповісти
Це просто якийсь пздц. Я тому на метро катаюсь. Там хоч і поліція постійно тормозить, але такої куйні там немає.
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07.06.2026 03:17 Відповісти
 
 