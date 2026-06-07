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Авто виїхало на зустрічну смугу та зіштовхнулось із вантажівкою у Києві: є постраждалий. ФОТО
Ввечері 6 червня у Києві на проспекті Червоної Калини сталась дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та вантажівки.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про ДТП?
За попередніми даними, водій автомобіля Audi під час руху виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок ДТП травми отримав кермувальник легковика, його госпіталізували.
На місці події працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку столичної поліції та патрульні поліцейські.
Нагадаємо:
- 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.
- Водія, який скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано у процесуальному порядку, він перебуває під конвоєм.
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Внаслідок бойових дій, ракетно-дронових ударів та артилерійських обстрілів за цей же період загинуло щонайменше 2 514 цивільних громадян.
Тобто, в Україні водії за рік вбивають більше цивільних людей ніж кацапи.