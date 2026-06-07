Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в Киеве: есть пострадавший. ФОТО

Вечером 6 июня в Киеве на проспекте Червоной Калины произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно о ДТП?

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП травмы получил водитель легковушки, его госпитализировали.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка столичной полиции и патрульные полицейские.

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Напомним:

5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.

Водитель, совершивший смертельное ДТП в Киеве, задержан в процессуальном порядке, он находится под конвоем.

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