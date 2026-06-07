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Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в Киеве: есть пострадавший. ФОТО
Вечером 6 июня в Киеве на проспекте Червоной Калины произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о ДТП?
По предварительным данным, водитель автомобиля Audi во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП травмы получил водитель легковушки, его госпитализировали.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка столичной полиции и патрульные полицейские.
Напомним:
- 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.
- Водитель, совершивший смертельное ДТП в Киеве, задержан в процессуальном порядке, он находится под конвоем.
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Внаслідок бойових дій, ракетно-дронових ударів та артилерійських обстрілів за цей же період загинуло щонайменше 2 514 цивільних громадян.
Тобто, в Україні водії за рік вбивають більше цивільних людей ніж кацапи.