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Новости Фото ДТП в Киеве
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Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в Киеве: есть пострадавший. ФОТО

Вечером 6 июня в Киеве на проспекте Червоной Калины произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно о ДТП?

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП травмы получил водитель легковушки, его госпитализировали.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка столичной полиции и патрульные полицейские.

дтп

дтп

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Напомним:

Смотрите также: Водителю Mercedes, который стал виновником смертельного ДТП в Киеве, сообщили о подозрении. ФОТО

Автор: 

ДТП (7615) Киев (26429)
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Топ комментарии
+14
Невже той Плєшивцев такий важливий поц, щоб прокуратура пів дня соромилася називати його імʼя, а потім поліція Києва почала кидати всі незначні ДТП в інформаційний простір?
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07.06.2026 04:08 Ответить
+12
Загалом в Україні за рік фіксується понад 3 200 смертей внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Внаслідок бойових дій, ракетно-дронових ударів та артилерійських обстрілів за цей же період загинуло щонайменше 2 514 цивільних громадян.

Тобто, в Україні водії за рік вбивають більше цивільних людей ніж кацапи.
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07.06.2026 02:42 Ответить
+6
Ви "розберіться" зі своїми мізгами---то поліція "нічого" не робить, то "з штанів вистрибує"
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07.06.2026 05:00 Ответить
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Загалом в Україні за рік фіксується понад 3 200 смертей внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Внаслідок бойових дій, ракетно-дронових ударів та артилерійських обстрілів за цей же період загинуло щонайменше 2 514 цивільних громадян.

Тобто, в Україні водії за рік вбивають більше цивільних людей ніж кацапи.
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07.06.2026 02:42 Ответить
Це просто якийсь пздц. Я тому на метро катаюсь. Там хоч і поліція постійно тормозить, але такої куйні там немає.
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07.06.2026 03:17 Ответить
Трохи не коректне рівняння: цивільні, які раптом стали військовими і загинули від рук росіян невже не люди, яких не треба враховувати? Професійниї військових в ЗСУ зараз дуже малий відсоток, переважно це прости громадяни, які сумлінно виконують свій громадянський обов'язок.
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07.06.2026 07:13 Ответить
В середньому приблизно від 36 000 до 43 000 людей щороку в США помирають внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Згідно з офіційними даними Національної адміністрації безпеки руху на трасах (NHTSA) та Національної ради з безпеки (NSC).
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07.06.2026 07:37 Ответить
Victor Litarchuk у США кількість авто на дорогах у декілька разів більша ніж в Україні. Порівнювати треба правельно (на 100к авто кількість) але це не так просто.
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07.06.2026 09:14 Ответить
Невже той Плєшивцев такий важливий поц, щоб прокуратура пів дня соромилася називати його імʼя, а потім поліція Києва почала кидати всі незначні ДТП в інформаційний простір?
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07.06.2026 04:08 Ответить
Почалась "обробка" суспільної думки. З якою метою не знаю, але поліціанти аж "зі штанів вистрибують".
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07.06.2026 04:54 Ответить
Ви "розберіться" зі своїми мізгами---то поліція "нічого" не робить, то "з штанів вистрибує"
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07.06.2026 05:00 Ответить
Де особисто я стверджував, що поліція нічого не робить?
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07.06.2026 05:27 Ответить
Якби збільшити штраф за перевищення швидкості в 5 разів, для елітних авто в 50 разів, тоді й придурків на дорогах поменшало.
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07.06.2026 06:17 Ответить
не допоможе ---- тільки конфіскація авто та термін у в'язниці
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07.06.2026 07:24 Ответить
Дивом не загинув.Машина в кашу!
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07.06.2026 06:42 Ответить
Привіт їхав на Ланосі чи "Чєрі" то був би труп.
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07.06.2026 09:16 Ответить
лупив на мокрій дорозі…на повнопривідній тачці….на свіжій резині…. і ой як це сталося -а аквапланування ніхто не відміняв…це не по баюрах в чоботях стрибати….
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07.06.2026 06:44 Ответить
В таких новостях сразу называйте посаду гонщика и фамилию того,кто выдал ему бронь.
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07.06.2026 09:08 Ответить
 
 