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Грузовик врезался в людей, выходивших из автобуса на Закарпатье: двое погибших и трое раненых. ФОТО

В городе Виноградов в Закарпатье произошло крупное ДТП. Грузовик протаранил пассажиров, выходивших из рейсового автобуса. Есть погибшие и пострадавшие. 

Об этом сообщила Закарпатская облпрокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Автокатастрофа, унесшая жизни двух человек, произошла в среду, 10 июня, около 15:00. 

По предварительным данным, 47-летний водитель грузовика, двигаясь по улице Вакарова, внезапно потерял сознание за рулем. Неуправляемый автомобиль въехал в группу людей, которые только что вышли из маршрутного автобуса.

В настоящее время на месте трагедии развернута криминалистическая лаборатория для выяснения технических причин аварии.

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Жертвы и состояние госпитализированных

Последствия ДТП оказались трагическими:

  • Одна из пассажирок автобуса от полученных травм умерла до приезда медиков.

  • Сам 47-летний водитель грузовика, несмотря на попытки реанимации, умер во время транспортировки в медицинское учреждение. 

  • Еще трое пешеходов с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в Виноградовскую районную больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в Киеве: есть пострадавший. ФОТО

В Закарпатье грузовик въехал в людей, выходивших из автобуса
В Закарпатье грузовик въехал в людей, выходивших из автобуса
В Закарпатье грузовик въехал в людей, выходивших из автобуса
В Закарпатье грузовик въехал в людей, выходивших из автобуса

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ДТП (7622) Закарпатская область (2764) Береговский район (7) Виноградив (1)
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Автомобіль, це технічний засіб, а не підвода на току!!!
Людський, вічний фактор!
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10.06.2026 18:12 Ответить
Щось останнім часом забагато наїздів на пешеходів. Припускаю що в окремих випадках це таракти - зроблено на параші
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10.06.2026 18:22 Ответить
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10.06.2026 18:25 Ответить
Автобуси, автомобілі та тролейбуси, що стоять, необхідно обходити ззаду.
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10.06.2026 18:39 Ответить
я щось нігуя не розумію. куди виходили пасажири? прямо на середину дороги?
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10.06.2026 19:02 Ответить
Де шофера попросили,там він і став(Ніяких ні правил,ні дисципліни,ні виховання,,(((
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10.06.2026 19:29 Ответить
 
 