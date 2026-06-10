Грузовик врезался в людей, выходивших из автобуса на Закарпатье: двое погибших и трое раненых. ФОТО

В городе Виноградов в Закарпатье произошло крупное ДТП. Грузовик протаранил пассажиров, выходивших из рейсового автобуса. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщила Закарпатская облпрокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Автокатастрофа, унесшая жизни двух человек, произошла в среду, 10 июня, около 15:00.

По предварительным данным, 47-летний водитель грузовика, двигаясь по улице Вакарова, внезапно потерял сознание за рулем. Неуправляемый автомобиль въехал в группу людей, которые только что вышли из маршрутного автобуса.

В настоящее время на месте трагедии развернута криминалистическая лаборатория для выяснения технических причин аварии.

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Жертвы и состояние госпитализированных

Последствия ДТП оказались трагическими:

Одна из пассажирок автобуса от полученных травм умерла до приезда медиков.

Сам 47-летний водитель грузовика, несмотря на попытки реанимации, умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

Еще трое пешеходов с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в Виноградовскую районную больницу.

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