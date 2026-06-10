Грузовик врезался в людей, выходивших из автобуса на Закарпатье: двое погибших и трое раненых. ФОТО
В городе Виноградов в Закарпатье произошло крупное ДТП. Грузовик протаранил пассажиров, выходивших из рейсового автобуса. Есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщила Закарпатская облпрокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Автокатастрофа, унесшая жизни двух человек, произошла в среду, 10 июня, около 15:00.
По предварительным данным, 47-летний водитель грузовика, двигаясь по улице Вакарова, внезапно потерял сознание за рулем. Неуправляемый автомобиль въехал в группу людей, которые только что вышли из маршрутного автобуса.
В настоящее время на месте трагедии развернута криминалистическая лаборатория для выяснения технических причин аварии.
Жертвы и состояние госпитализированных
Последствия ДТП оказались трагическими:
-
Одна из пассажирок автобуса от полученных травм умерла до приезда медиков.
-
Сам 47-летний водитель грузовика, несмотря на попытки реанимации, умер во время транспортировки в медицинское учреждение.
-
Еще трое пешеходов с травмами различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в Виноградовскую районную больницу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Людський, вічний фактор!