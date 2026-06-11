В Харькове столкнулись легковушка и микроавтобус: травмированы трое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове на проспекте Героев Харькова произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие которого пострадали шесть человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

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Обстоятельства аварии на проспекте

По данным правоохранителей, столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и микроавтобус Mercedes. Вследствие удара пострадали пассажиры легкового автомобиля и водитель.

В полиции уточнили, что травмы получили женщина, которая управляла автомобилем, а также две женщины-пассажирки и трое детей в возрасте 2, 3 и 7 лет.

Состояние пострадавших и расследование

По информации полиции, дети получили легкие телесные повреждения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее мы сообщали, что в городе Виноградов в Закарпатье произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль протаранил пассажиров на выходе из рейсового автобуса. Есть погибшие и пострадавшие.

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