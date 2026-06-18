Правоохоронець збив на смерть пішохода біля ТРЦ у Хмельницькому: ДБР веде розслідування. ФОТОрепортаж
Увечері 16 червня 2026 року біля одного з торговельних центрів міста Хмельницького сталося смертельне ДТП за участю правоохоронця, який перебував поза службою та керував власним автомобілем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Пішохід перетинав дорогу на заборонений сигнал
За попередніми даними, 16 червня 2026 року близько 22:40 поблизу одного з торгівельних центрів міста правоохоронець, перебуваючи поза службою та керуючи власним автомобілем, здійснив наїзд на пішохода.
Попередньо встановлено, що 54-річний чоловік перетинав проїжджу частину на заборонний сигнал світлофора. Від отриманих травм він загинув на місці події.
Водій був тверезим
Перевірка за допомогою приладу "Драгер" показала, що водій був тверезим. Наявність або відсутність стану сп’яніння у загиблого встановлять за результатами судово-медичної експертизи.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, призначено необхідні експертизи, встановлюються всі обставини та причини аварії.
Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
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