Правоохоронець збив на смерть пішохода біля ТРЦ у Хмельницькому: ДБР веде розслідування. ФОТОрепортаж

Увечері 16 червня 2026 року біля одного з торговельних центрів міста Хмельницького сталося смертельне ДТП за участю правоохоронця, який перебував поза службою та керував власним автомобілем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Пішохід перетинав дорогу на заборонений сигнал

За попередніми даними, 16 червня 2026 року близько 22:40 поблизу одного з торгівельних центрів міста правоохоронець, перебуваючи поза службою та керуючи власним автомобілем, здійснив наїзд на пішохода.



Попередньо встановлено, що 54-річний чоловік перетинав проїжджу частину на заборонний сигнал світлофора. Від отриманих травм він загинув на місці події.

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Водій був тверезим

Перевірка за допомогою приладу "Драгер" показала, що водій був тверезим. Наявність або відсутність стану сп’яніння у загиблого встановлять за результатами судово-медичної експертизи.



Наразі тривають першочергові слідчі дії, призначено необхідні експертизи, встановлюються всі обставини та причини аварії.



Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

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