Експоліцейський, який у стані алкогольного сп’яніння збив на смерть двох 17-річних сестер на Полтавщині, отримав 12 років в’язниці, - ОГП

Колишнього працівника поліції визнано винним у смертельній ДТП у Карлівці Полтавської області, внаслідок якої загинули дві 17-річні сестри. Суд призначив йому максимальне покарання - 12 років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Також його на 10 років позбавлено права керувати транспортними засобами та спеціального звання.

Прокурори довели, що ввечері 30 листопада 2025 року сержант поліції, керуючи власним автомобілем Hyundai Tucson, скоїв наїзд на двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги додому. Від отриманих травм дівчата загинули на місці. Вони були сестрами-трійнятами.

На момент аварії водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - в його крові виявили 1,7 проміле алкоголю. Крім того, він рухався зі швидкістю понад 100 км/год у межах населеного пункту.

Після ДТП правоохоронцю повідомили про підозру та взяли під варту без права внесення застави. За результатами службового розслідування його звільнили з поліції.

У суді чоловік визнав провину та попросив вибачення у матері загиблих дівчат.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, ввечері 30 листопада у місті Карлівка Полтавської області поліцейський на власному автомобілі "Hyundai Tucson" збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги. Обидві дівчини померли на місці події. За даними ОГП, правоохоронець спершу зник із місця аварії, проте невдовзі повернувся.

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