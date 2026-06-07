Бывший полицейский, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть двух 17-летних сестер в Полтавской области, получил 12 лет тюрьмы, - ОГП

Бывший сотрудник полиции признан виновным в ДТП со смертельным исходом в Карловке Полтавской области, в результате которого погибли две 17-летние сестры. Суд назначил ему максимальное наказание - 12 лет лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

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Также его на 10 лет лишили права управлять транспортными средствами и специального звания.

Прокуроры доказали, что вечером 30 ноября 2025 года сержант полиции, управляя собственным автомобилем Hyundai Tucson, совершил наезд на двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги домой. От полученных травм девушки погибли на месте. Они были сестрами из тройни.

На момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — в его крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Кроме того, он двигался со скоростью более 100 км/ч в пределах населенного пункта.

После ДТП правоохранителю сообщили о подозрении и взяли под стражу без права внесения залога. По результатам служебного расследования его уволили из полиции.

В суде мужчина признал вину и попросил прощения у матери погибших девушек.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, вечером 30 ноября в городе Карловка Полтавской области полицейский на собственном автомобиле "Hyundai Tucson" сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги. Обе девушки скончались на месте происшествия. По данным ОГП, правоохранитель сначала скрылся с места аварии, однако вскоре вернулся.

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