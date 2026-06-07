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Новости ДТП с участием полицейских
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Бывший полицейский, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть двух 17-летних сестер в Полтавской области, получил 12 лет тюрьмы, - ОГП

Гибель сестер в ДТП: пьяный экс-полицейский получил 12 лет тюрьмы

Бывший сотрудник полиции признан виновным в ДТП со смертельным исходом в Карловке Полтавской области, в результате которого погибли две 17-летние сестры. Суд назначил ему максимальное наказание - 12 лет лишения свободы.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности 

Также его на 10 лет лишили права управлять транспортными средствами и специального звания.

Прокуроры доказали, что вечером 30 ноября 2025 года сержант полиции, управляя собственным автомобилем Hyundai Tucson, совершил наезд на двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги домой. От полученных травм девушки погибли на месте. Они были сестрами из тройни.

На момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — в его крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Кроме того, он двигался со скоростью более 100 км/ч в пределах населенного пункта.

После ДТП правоохранителю сообщили о подозрении и взяли под стражу без права внесения залога. По результатам служебного расследования его уволили из полиции.

В суде мужчина признал вину и попросил прощения у матери погибших девушек.

Смотрите также: Нетрезвый полицейский сбил двух 17-летних сестер в Полтавской области: обе скончались на месте. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, вечером 30 ноября в городе Карловка Полтавской области полицейский на собственном автомобиле "Hyundai Tucson" сбил двух 17-летних сестер, которые шли по обочине дороги. Обе девушки скончались на месте происшествия. По данным ОГП, правоохранитель сначала скрылся с места аварии, однако вскоре вернулся.

Смотрите также: Сообщено о подозрении полицейскому, который сбил человека, скрылся с места ДТП и скрывался за границей. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7615) приговор (1323) смерть (9120) Офис Генпрокурора (3136)
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Топ комментарии
+17
Назва посту маніпуляційна - на момент скоєння злочину він був поліціантом, но вирок отримав вже як цивільна особа. Зручно. Для МВС. Вбивця - не "наш".
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07.06.2026 05:33 Ответить
+9
лише шість років за кожне життя, яке тільки починалось

що за закони такі?

.
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07.06.2026 03:25 Ответить
+9
Якщо він цивільна особа, то нехай відбуває покарання в "цивільній" в'язниці.
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07.06.2026 07:58 Ответить
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А може в скелю , штурмовиком?
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07.06.2026 01:34 Ответить
ООООООО В Україні уже є смертна кара - називається в Скелю. Це звичайно супер мотивує всіх людей мати хоч щось спільне з армією
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07.06.2026 02:24 Ответить
Скеля це абсолютно дискредитований підрозділ який необхідно розформувати, а весь командний склад судити і розжалувати до рядових. Він не представляє собою армію в цілому.
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07.06.2026 03:53 Ответить
А от не завадило б ввести знову смертну кару. В Америці ж є смертна кара(не у всіх штатах, але є). І тим не менш вона себе толерує як "оплот демократії". А що нам мішає? "Європейські цінності" толерантність, "любов до ближнього" чи Божі заповіді - не вбий? Бо є і друге - око за око, зуб за зуб. І мені воно чомусь більше подобається. А в нашій державі не завжди міра покарання відповідає тяжкості злочину(не важливо якого), та ще з нашою "судовою системою". "...да здравствуєт наш суд, самий гуманний суд в мире..."
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07.06.2026 06:14 Ответить
Залишилася ще одна сестра з трійні. Неможливо уявити, що вона тепер відчуває. Мабуть, варто запитати саме у неї, що вона думає відносно повернення смертної кари для таких випадків (тут можливість помилки слідства практично відсутня).
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07.06.2026 10:36 Ответить
Зараз, Ви насмішили золкіна...
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07.06.2026 08:20 Ответить
Интересно, мусоров у нас в тюрьмfх селят с обычными зеками или только с другими мусорами, которые тоже сидят? Потому что если первый вариант - ему жопа!
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07.06.2026 01:57 Ответить
Ну даєш, Красна зона, тут рядом. мєнти з недавнього і тцк везуть, видно там не прижились
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07.06.2026 02:54 Ответить
В Україні всі зони "червоні". Жодної "чорної", де правлять "злодії в законі", у нас немає. Єдина колонія-санаторій для мєнтів і номеклатиурних корумпованих чиновників та інших високопосадових збоченців це Менська "санаторна" колонія №91. Саме її існування ганьбить державу і наглядно демонструє всій планеті нерівність перед Законом.
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07.06.2026 03:59 Ответить
По уставу сидіти то санаторій ???
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07.06.2026 06:23 Ответить
лише шість років за кожне життя, яке тільки починалось

що за закони такі?

.
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07.06.2026 03:25 Ответить
Назва посту маніпуляційна - на момент скоєння злочину він був поліціантом, но вирок отримав вже як цивільна особа. Зручно. Для МВС. Вбивця - не "наш".
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07.06.2026 05:33 Ответить
Їх звільняють заднім числом
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07.06.2026 06:24 Ответить
Якщо він цивільна особа, то нехай відбуває покарання в "цивільній" в'язниці.
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07.06.2026 07:58 Ответить
100%
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07.06.2026 10:38 Ответить
Два чудових життя.
За 12 років мінусУДО...
Якась дичина.
Та ще й поліціянт.
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07.06.2026 06:39 Ответить
Подвійне вбивство і 12 років...ця країна приречена..
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07.06.2026 07:31 Ответить
12 років відсидить, а можливо й менше, і вийде на свободу. А дітей вже ніколи не повернеш. За таке треба давати довічне ув'язнення. Отакі в нас в Україні дебільні закони. В Україні іноді за крадіжку можна відсидіти більше чим за вбивство. Україна - це країна чудес.
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07.06.2026 08:19 Ответить
Відсидить 12 років а можливо і менше і вийде. А дітей вже ніколи не повернеш. За таке треба давати довічне ув'язнення. Отакі в Україні недолугі закони. За вбивство іноді можна відсидіти менше ніж за крадіжку. Україна - це країна чудес.
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07.06.2026 08:21 Ответить
Я таких випадків на Полтавщині знаю щонайменше два і менти далі служили, правда коли пішли на пенсію, то швидко дали дуба.

А один начальник райвідділу постійно п'яний аварії чинив, навіть внутрішня безпека вже не витримала і вигнала його в шию.
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07.06.2026 08:22 Ответить
Активісти із секти "неуінауатого" мальчіка в трусіках Зінченка, любителя мастурбувати в панамі і лижних окулярах біля під'їздів мовознавиць, не хочуть прийти з пікетом і вимогою випустити на волю цього мусора?
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07.06.2026 08:29 Ответить
Не повинно бути виключень ні для кого автотранспорт слід прирівнювати до зброї масованого знищення обмежить швидкість на дорогах міста і селища за смертельне ДТП пожиттєво суворого режиму
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07.06.2026 09:00 Ответить
Що за словесний пронос? Про розділові знаки чув, ні?
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07.06.2026 09:57 Ответить
Начальника этого алкогонщика привлекли к ответственности за проваленную воспитательную работу?
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07.06.2026 09:11 Ответить
Мало дали мусорній паскуді.... 🤢
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07.06.2026 09:47 Ответить
 
 