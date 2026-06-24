Гибель женщины на пляже в Одессе в результате атаки РФ: следствие проверяет законность работы зоны отдыха
Правоохранительные органы проверяют законность действий должностных лиц местного самоуправления и предпринимателей, организовавших работу пляжа в Одессе, где 23 июня в результате атаки РФ погибла 26-летняя женщина.
Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, сообщает Цензор.НЕТ.
Следователи проверят действия местных властей и бизнеса
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая гибель человека.
По словам Вербы, правоохранители дадут правовую оценку действиям должностных лиц Одесского городского совета, а также представителей бизнеса, которые организовали работу этой пляжной зоны.
В настоящее время тело погибшей 26-летней женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным правоохранителей, причиной её смерти стала острая кровопотеря.
- Ранее исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль сообщал, что пляж, на котором в результате атаки российского беспилотника погибла молодая женщина и пострадал мужчина, не относится к официально разрешенным зонам отдыха.
Что предшествовало?
- Днем 23 июня враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В
результате вражеского удара по побережью Одессы погибла молодая женщина, еще один мужчина получил ранения.
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