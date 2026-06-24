Загибель жінки на пляжі в Одесі внаслідок атаки РФ: слідство перевіряє законність роботи відпочинкової зони

Правоохоронці перевіряють законність дій посадових осіб місцевого самоврядування та підприємців, які організували роботу пляжу в Одесі, де 23 червня через атаку РФ загинула 26-річна жінка.

Про це "Суспільному" повідомила прессекретарка Одеської обласної прокуратури Інна Верба, інформує Цензор.НЕТ.

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Слідчі перевірять дії місцевої влади та бізнесу

Справу відкрили за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила загибель людини.

За словами Верби, правоохоронці дадуть правову оцінку діям посадовців Одеської міської ради, а також представників бізнесу, які організували роботу цієї пляжної зони.

Наразі тіло загиблої 26-річної жінки направили на судово-медичну експертизу. За попередніми даними правоохоронців, причиною її смерті стала гостра крововтрата.

Раніше виконуючий обов'язки міського голови Одеси Ігор Коваль повідомляв, що пляж, на якому унаслідок атаки російського безпілотника загинула молода жінка та постраждав чоловік, не належить до офіційно дозволених зон відпочинку.

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Що передувало?

Вдень 23 червня ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. У наслідок ворожого удару по узбережжю Одеси загинула молода жінка, ще один чоловік дістав поранення.

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