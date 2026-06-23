Пляж, на якому загинула жінка в Одесі, не був офіційно відкритий для відпочинку, - в.о. мера Коваль

В Одесі пляж, на якому унаслідок атаки російського безпілотника загинула молода жінка та постраждав чоловік, не належить до офіційно дозволених зон відпочинку.

Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Одеси Ігор Коваль, передає Цензор.НЕТ.

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Заклик до безпеки

"Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких, станом на сьогодні, пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься", - повідомив він.

За його словами, під час повітряної тривоги відпочивальники мали негайно залишити пляж та прямувати до укриттів. На місці були встановлені вказівники до найближчого мобільного укриття та паркінгу, які можна було використати для захисту.

Коваль додав, що навіть у дозволених місцях відпочинку безпека має бути понад усе.

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Що передувало?

Вдень 23 червня ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. У наслідок ворожого удару по узбережжю Одеси загинула молода жінка, ще один чоловік дістав поранення.

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