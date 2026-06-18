Інформація про "бомбардування Одеси морськими дронами" - фейк, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО
У ВМС ЗСУ спростували інформацію, що ширилася у мережі, про нібито "бомбардування Одеси морськими дронами".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Повідомляємо: ця інформація не відповідає дійсності.
Учора ввечері Військово-Морські Сили Збройних Сил України здійснювали планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів противника морськими дронами. Зазначені дії були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози", - йдеться в повідомленні.
Водночас у ВМС наголосили, що загроза з боку ворога залишається. Військові продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики.
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