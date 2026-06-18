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Інформація про "бомбардування Одеси морськими дронами" - фейк, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

У ВМС ЗСУ спростували інформацію, що ширилася у мережі, про нібито "бомбардування Одеси морськими дронами".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Повідомляємо: ця інформація не відповідає дійсності.

Учора ввечері Військово-Морські Сили Збройних Сил України здійснювали планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів противника морськими дронами. Зазначені дії були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ВМС наголосили, що загроза з боку ворога залишається. Військові продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики.

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Автор: 

ВМС (1456) Одеса (5862) Одеська область (4128) фейк (795) Одеський район (658)
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