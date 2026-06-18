Информация о "бомбардировке Одессы морскими дронами" - фейк, - ВМС ВСУ. ВИДЕО

В ВМС ВСУ опровергли распространившуюся в сети информацию о якобы "бомбардировке Одессы морскими дронами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сообщаем: эта информация не соответствует действительности.



Вчера вечером Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проводили плановые мероприятия по подготовке к отражению возможных ударов противника морскими дронами. Указанные действия были направлены на повышение готовности сил и средств к реагированию на потенциальные угрозы", - говорится в сообщении.

В то же время в ВМС подчеркнули, что угроза со стороны врага сохраняется. Военные продолжают работу по обеспечению безопасности и готовности к реагированию на любые вызовы.

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