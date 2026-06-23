Пляж, на котором погибла женщина в Одессе, не был официально открыт для отдыха, - и.о. мэра Коваль

В Одессе пляж, на котором в результате атаки российского беспилотника погибла молодая женщина и пострадал мужчина, не входит в число официально разрешенных зон отдыха.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль, передает Цензор.НЕТ.

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Призыв к безопасности

"Призываю жителей и гостей города пользоваться только официально разрешенными зонами отдыха, к которым, по состоянию на сегодня, пляж, на котором произошла трагедия, не относится", — сообщил он.

По его словам, во время воздушной тревоги отдыхающие должны были немедленно покинуть пляж и направиться к укрытиям. На месте были установлены указатели к ближайшему мобильному укрытию и паркингу, которые можно было использовать для защиты.

Коваль добавил, что даже в разрешенных местах отдыха безопасность должна стоять превыше всего.

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Что предшествовало?

Днём 23 июня враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара по побережью Одессы погибла молодая женщина, ещё один мужчина получил ранения.

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