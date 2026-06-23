РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10488 посетителей онлайн
Новости Обстрел Одессы
1 363 10

Пляж, на котором погибла женщина в Одессе, не был официально открыт для отдыха, - и.о. мэра Коваль

одеса,пляж

В Одессе пляж, на котором в результате атаки российского беспилотника погибла молодая женщина и пострадал мужчина, не входит в число официально разрешенных зон отдыха.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Призыв к безопасности

"Призываю жителей и гостей города пользоваться только официально разрешенными зонами отдыха, к которым, по состоянию на сегодня, пляж, на котором произошла трагедия, не относится", — сообщил он.

По его словам, во время воздушной тревоги отдыхающие должны были немедленно покинуть пляж и направиться к укрытиям. На месте были установлены указатели к ближайшему мобильному укрытию и паркингу, которые можно было использовать для защиты.

Коваль добавил, что даже в разрешенных местах отдыха безопасность должна стоять превыше всего.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Одессу, когда люди ждали транспорт на остановке: трое пострадавших (обновлено). ФОТО

Что предшествовало?

  • Днём 23 июня враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В

    результате вражеского удара по побережью Одессы погибла молодая женщина, ещё один мужчина получил ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Информация о "бомбардировке Одессы морскими дронами" — фейк, — ВМС ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (33301) Одесса (8151) Одесская область (4397) пляж (247) Одесский район (638)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А над дозволеними зонами відпочинку кацапські дрони не літають?
І, що таке дозволена зона відпочинку у місті, яке постійно бомбардують?
показать весь комментарий
23.06.2026 19:43 Ответить
+7
і що це змінює? кацапські дрони дозволу не питають
показать весь комментарий
23.06.2026 19:46 Ответить
+6
Просто міська влада швиденько зняла з себе відповідальність. На всяк випадок, бо в Одесі можуть бути нюанси.
показать весь комментарий
23.06.2026 19:54 Ответить

Загрузка...

 
 