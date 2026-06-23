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Войска РФ атаковали Одессу дронами: на побережье погибла женщина, ранен мужчина
Днём 23 июня враг нанёс удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть жертва
По данным ОГА, к сожалению, в результате российской атаки на побережье города Одессы погибла 26-летняя женщина, 39-летний мужчина получил ранения. Ему оказывается помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы.
"Призываю не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время вражеских атак", - подчеркивает глава области.
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