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Новости Обстрелы Одесчины
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Войска РФ атаковали Одессу дронами: на побережье погибла женщина, ранен мужчина

Днём 23 июня враг нанёс удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть жертва

По данным ОГА, к сожалению, в результате российской атаки на побережье города Одессы погибла 26-летняя женщина, 39-летний мужчина получил ранения. Ему оказывается помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы.

"Призываю не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время вражеских атак", - подчеркивает глава области.

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