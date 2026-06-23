Війська РФ атакували дронами Одесу: на узбережжі загинула жінка, поранено чоловіка. ВIДЕО

Вдень 23 червня ворог атакував Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва

За даними ОВА, на жаль, внаслідок російської атаки на узбережжі міста Одеса загинула 26-річна жінка, 39-річний чоловік отримав поранення. Йому надається допомога. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

"Закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ворожих атак", - наголошує очільник області.

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