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Війська РФ атакували дронами Одесу: на узбережжі загинула жінка, поранено чоловіка. ВIДЕО
Вдень 23 червня ворог атакував Одещину ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертва
За даними ОВА, на жаль, внаслідок російської атаки на узбережжі міста Одеса загинула 26-річна жінка, 39-річний чоловік отримав поранення. Йому надається допомога. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби.
"Закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час ворожих атак", - наголошує очільник області.
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