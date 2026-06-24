На Одещині завершили активні пошуки 10-річної дівчинки, яку 5 днів тому віднесло у відкрите море
На Одещині завершили активну фазу пошуків 10-річної дівчинки, яку течією віднесло у відкрите море.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речниці Головного управління ДСНС в Одеській області Марини Мартиненко для Української правди.
Пошуки тривали кілька днів і проходили у складних умовах
За словами Марини Мартиненко, одразу після зникнення до пошуків долучилися Військово-морські сили. Вони виявили надувне коло, на якому дитина перебувала у морі.
Рятувальники кілька днів обстежували поверхню води та морське дно. Однак активну фазу пошукової операції вирішили завершити.
Причиною стали складні умови. Роботи проводили на стихійному пляжі, який є небезпечним для людей, зокрема для працівників ДСНС.
Обставини зникнення та застереження правоохоронців
Про зникнення школярки Софії П. стало відомо ввечері 19 червня. Дівчинка перебувала на відпочинку разом із прабабусею у селі Сичавка.
Вона плавала у морі на надувному крузі, коли сильна течія почала відносити її на глибину.
Правоохоронці нагадали правила безпеки на воді для дітей і дорослих.
"Постійно нагадуйте дітям правила безпеки на воді. Судоми, сильна течія чи різка зміна глибини можуть становити смертельну небезпеку", – наголосили вони.
У поліції закликали не залишати дітей без нагляду біля водойм, навіть якщо вони добре плавають. Також не варто дозволяти купання у невстановлених місцях без обладнаних пляжів і рятувальних постів. Окремо звернули увагу на підлітків, які можуть відпочивати біля води без відома дорослих і брати участь у небезпечних розвагах.
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