На Дністрі в Чернівецькій області зникли чоловік і троє дітей: тривають пошуки

У Чернівецькій області на річці Дністер зникли четверо людей, серед них чоловік і троє дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

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Пошуки на Дністрі тривають у двох районах

У селі Репужинці Чернівецького району під час купання зникли чоловік 1976 року народження та двоє дітей 2018 року народження. До пошуків залучені рятувальники ДСНС і поліція. Використовують безпілотник і службового собаку. Також на місце виїхали медики. Місцеві жителі допомагають і виходять на воду на власних човнах.

У селі Мошанець Дністровського району під час відпочинку біля річки зник хлопець 2010 року народження. До операції долучаються рятувальники, а також група водолазно-рятувальних робіт ДСНС із Хмельницької області.

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Тривожні випадки на воді по всій країні

Обидві події на Буковині відбулися на тлі інших трагічних випадків в Україні. Рятувальники повідомляють про низку смертей на воді в різних регіонах.

"ДСНС вкотре закликає дотримуватися правил безпеки на воді: купатися лише в облаштованих місцях, не заходити у воду в стані сп'яніння та не залишати дітей без нагляду навіть на мить", — наголосили у службі.

Цього тижня на Закарпатті в річці Тиса знайшли тіло 10-річного хлопчика, якого шукали понад дві доби. На Івано-Франківщині у Дністрі виявили тіло підлітка 2013 року народження, який зник у Галичі. У Тернополі 24 червня під час купання у ставі потонула 15-річна дівчина, врятувати її не вдалося.

За даними ДСНС, лише у червні минулого року на воді загинули 98 людей, серед них восьмеро дітей.

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