Кулеба и министр инфраструктуры Польши обсудили совместные межгосударственные проекты и вызовы в сфере безопасности

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба провел встречу с министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком, в ходе которой стороны обсудили совместные проекты и вопросы сотрудничества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Алексея Кулебы в Telegram.

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Встреча в Гданьске и ключевые темы сотрудничества

Встреча состоялась в порту Гданьска. Стороны обсудили развитие портовой инфраструктуры, а также участие в концессионных проектах. По словам Кулебы, это направление является одним из ключевых в рамках Инфраструктурной платформы URC-2026.

"Мы готовы к партнерству в концессионных проектах, портовая инфраструктура стала одним из ключевых направлений Инфраструктурной платформы URC-2026", - отметил он.

Украина, по его словам, остается гарантом глобальной продовольственной безопасности. Несмотря на атаки, порты продолжают работать. С начала функционирования морского коридора перевезено более 205 миллионов тонн грузов, из которых более 120 миллионов тонн составляет зерно.

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Граница, перевозки и вызовы в сфере безопасности

Отдельно стороны обсудили ситуацию на границе. Время ожидания автобусов иногда достигает 8-12 часов. Украина ожидает от польской стороны шагов по уменьшению влияния ремонтных работ на пунктах пропуска.

Также речь шла о работе системы SENT для грузовых перевозок по территории Польши. Была отмечена необходимость избегать штрафов из-за технических ошибок и находить справедливые решения для бизнеса.

Среди других тем - соглашение о либерализации грузовых перевозок, развитие железнодорожного сообщения, совместные инфраструктурные проекты при поддержке ЕС и координация финансирования через механизм CEF.

"Отдельно обсуждались вызовы в сфере безопасности. Украина обладает уникальным опытом защиты критически важной инфраструктуры в условиях постоянных атак, развития беспилотных технологий и обеспечения устойчивости транспортной системы во время войны. Этот опыт уже сегодня важен для всей Европы", - подчеркнул Кулеба.

Он также добавил, что, несмотря на политические дискуссии, важно сохранять прагматичный диалог и развивать совместные проекты для экономик обеих стран.

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