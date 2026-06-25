Кулеба та міністр інфраструктури Польщі обговорили спільні міждержавні проєкти та безпекові виклики

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба провів зустріч із міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком, під час якої сторони обговорили спільні проєкти та питання співпраці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Олексія Кулеби в Телеграмі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зустріч у Гданську і ключові теми співпраці

Зустріч відбулася у порту Гданська. Сторони обговорили розвиток портової інфраструктури, а також участь у концесійних проєктах. За словами Кулеби, цей напрям є одним із ключових у межах Інфраструктурної платформи URC-2026.

"Ми готові до партнерства у концесійних проєктах, портова інфраструктура стала одним із ключових напрямів Інфраструктурної платформи URC-2026", — зазначив він.

Україна, за його словами, залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки. Попри атаки, порти продовжують працювати. Від початку функціонування морського коридору перевезено понад 205 мільйонів тонн вантажів, з яких більше 120 мільйонів тонн становить зерно.

Також читайте: У Польщі темпи зростання зарплат упали до найнижчого за 5 років рівня

Кордон, перевезення і безпекові виклики

Окремо сторони обговорили ситуацію на кордоні. Час очікування автобусів іноді сягає 8–12 годин. Україна очікує від польської сторони кроків для зменшення впливу ремонтних робіт на пунктах пропуску.

Також йшлося про роботу системи SENT для вантажних перевезень територією Польщі. Наголошено на необхідності уникати штрафів через технічні помилки та знаходити справедливі рішення для бізнесу.

Серед інших тем — угода про лібералізацію вантажних перевезень, розвиток залізничного сполучення, спільні інфраструктурні проєкти за підтримки ЄС та координація фінансування через механізм CEF.

"Окремо говорили безпекові виклики. Україна має унікальний досвід захисту критичної інфраструктури в умовах постійних атак, розвитку безпілотних технологій та забезпечення стійкості транспортної системи під час війни. Цей досвід уже сьогодні є важливим для всієї Європи", — підкреслив Кулеба.

Він також додав, що попри політичні дискусії важливо зберігати прагматичний діалог і розвивати спільні проєкти для економік обох країн.

Читайте: Польські ЗМІ написали про два приховані мотиви Навроцького, який забрав орден Білого Орла у Зеленського