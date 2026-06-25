ЕС планирует усилить Европол и Евроюст для борьбы с преступностью

Еврокомиссия предложила усилить роль Европола и Евроюста, чтобы более эффективно противодействовать трансграничной преступности и террористическим угрозам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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"Мы сталкиваемся с эскалацией гибридных угроз, расширением организованной преступности и ростом цифровых опасностей со стороны преступников и террористов. Чтобы гарантировать внутреннюю безопасность,.. мы укрепляем Европол и Евроюст, чтобы они могли оказывать государствам-членам ЕС необходимую поддержку - от предотвращения до судебного преследования", - сказала вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

Европейская комиссия предлагает существенно усилить полномочия Европола, в частности за счет улучшения обмена информацией между странами-членами ЕС, внедрения передовых технологий в работу агентства и увеличения оперативной поддержки национальных правоохранительных органов.

Также предполагается углубление сотрудничества Европола с другими европейскими и международными структурами безопасности.

Одной из ключевых нововведений станет создание облачной инфраструктуры для Европола. Она позволит правоохранителям стран ЕС получать доступ к современным инструментам обработки данных и работать над совместными делами удаленно и в режиме реального времени.

Фактически речь идет о формировании единой цифровой среды для расследований, которая должна ускорить обмен информацией между следователями разных государств.

Укрепление сотрудничества между европейскими институтами

Еврокомиссия также предлагает углубить координацию между ключевыми структурами европейской правовой системы, в частности:

Евроюст;

Европейская прокуратура;

органом ЕС по борьбе с отмыванием денег;

недавно созданным европейским таможенным органом.

Цель заключается в повышении эффективности расследований трансграничной преступности и ускорении обмена доказательствами между учреждениями.

Предложенные изменения являются частью более широкой стратегии ЕС по цифровой трансформации правоохранительной системы. В Брюсселе ожидают, что модернизация Европола и более тесная интеграция с другими агентствами позволит эффективнее противодействовать организованной преступности, киберугрозам и финансовым преступлениям.

Комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что Европейский Союз запускает самое масштабное обновление в истории Европола.

"Сегодня мы представляем самую масштабную реформу за 25-летнюю историю Европола", - отметил он.

По его словам, реформа направлена на устранение пробелов в координации между правоохранительными органами, которыми пользуются преступные сети.

Автоматизация данных и новая цифровая инфраструктура

Одним из ключевых изменений станет автоматизированная загрузка и обработка данных в Европоле, что должно ускорить обмен информацией между странами ЕС.

Также агентство планируют превратить в технологический хаб, который будет координировать инновации в сфере безопасности - в частности, в направлениях искусственного интеллекта и дешифровки данных.

Реформа предусматривает создание общеевропейской системы анализа потребностей правоохранительных органов и поддержки совместных исследований и разработок.

Отдельно подчеркивается, что Европол должен получить возможность более тесно взаимодействовать с международными партнерами и доступ к информации за пределами ЕС.

"Преступность не останавливается на границах ЕС", - подчеркнул Бруннер.

Реформа также предусматривает усиление координации в борьбе с мошенничеством с НДС, финансовыми преступлениями и нецелевым использованием средств ЕС посредством взаимодействия с другими агентствами.

Изменения в работе Евроюста

Комиссар ЕС по вопросам демократии и правосудия Майкл Мак-Грат объявил о создании нового управляющего совета Евроюста.

Это должно позволить национальным представителям сосредоточиться на расследованиях трансграничной преступности и ускорить принятие решений.

Евроюст сможет не только реагировать на запросы стран-членов, но и самостоятельно инициировать расследования.

"Евроюст сможет выявлять связи между уголовными делами гораздо раньше… помогая правоохранительным органам более эффективно координировать расследования", - отметил Мак-Грат.

Также агентство усилит работу в сфере киберпреступности, гендерного насилия и других транснациональных преступлений.

Отдельно отмечается, что Евроюст будет играть важную роль в обеспечении ответственности за международные преступления, в частности после завершения войны России против Украины.

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