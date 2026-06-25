ЄС планує посилити Європол та Євроюст для боротьби зі злочинністю

Єврокомісія запропонувала посилити роль Європолу та Євроюсту, щоб ефективніше протидіяти транскордонній злочинності та терористичним загрозам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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"Ми стикаємося з ескалацією гібридних загроз, розширенням організованої злочинності та зростанням цифрових небезпек з боку злочинців і терористів. Щоб гарантувати внутрішню безпеку,.. ми зміцнюємо Європол та Євроюст, щоб вони могли надавати державам-членам ЄС необхідну підтримку – від запобігання до судового переслідування", - сказала віцепрезидентка Єврокомісії Генна Вірккунен.

Європейська комісія пропонує суттєво посилити повноваження Європол, зокрема через покращення обміну інформацією між країнами-членами ЄС, впровадження передових технологій у роботу агентства та збільшення оперативної підтримки національних правоохоронних органів.

Також передбачається поглиблення співпраці Європолу з іншими європейськими та міжнародними структурами безпеки.

Однією з ключових новацій стане створення хмарної інфраструктури для Європолу. Вона дозволить правоохоронцям країн ЄС отримувати доступ до сучасних інструментів обробки даних та працювати над спільними справами дистанційно і в режимі реального часу.

Фактично йдеться про формування єдиного цифрового середовища для розслідувань, яке має пришвидшити обмін інформацією між слідчими різних держав.

Посилення співпраці між європейськими інституціями

Єврокомісія також пропонує поглибити координацію між ключовими структурами європейської правової системи, зокрема:

Євроюст;

Європейська прокуратура;

органом ЄС з боротьби з відмиванням грошей;

нещодавно створеним європейським митним органом.

Мета полягає у підвищенні ефективності розслідувань транскордонної злочинності та швидшому обміні доказами між установами.

Запропоновані зміни є частиною ширшої стратегії ЄС щодо цифрової трансформації правоохоронної системи. У Брюсселі очікують, що модернізація Європолу та тісніша інтеграція з іншими агентствами дозволить ефективніше протидіяти організованій злочинності, кіберзагрозам і фінансовим злочинам.

Комісар ЄС з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер заявив, що Європейський Союз запускає найглибше оновлення в історії Європол.

"Сьогодні ми представляємо наймасштабніше оновлення за 25-річну історію Європолу", - зазначив він.

За його словами, реформа спрямована на ліквідацію прогалин у координації між правоохоронними органами, якими користуються злочинні мережі.

Автоматизація даних і нова цифрова інфраструктура

Однією з ключових змін стане автоматизоване завантаження та обробка даних у Європолі, що має пришвидшити обмін інформацією між країнами ЄС.

Також агентство планують перетворити на технологічний хаб, який координуватиме інновації у сфері безпеки — зокрема у напрямах штучного інтелекту та дешифрування даних.

Реформа передбачає створення загальноєвропейської системи аналізу потреб правоохоронців і підтримки спільних досліджень і розробок.

Окремо підкреслюється, що Європол має отримати можливість тісніше взаємодіяти з міжнародними партнерами та доступ до інформації за межами ЄС.

"Злочинність не зупиняється на кордонах ЄС", - наголосив Бруннер.

Реформа також передбачає посилення координації у боротьбі з шахрайством з ПДВ, фінансовими злочинами та нецільовим використанням коштів ЄС через взаємодію з іншими агентствами.

Зміни в роботі Євроюсту

Комісар ЄС з питань демократії та правосуддя Майкл Мак-Грат оголосив про створення нової управлінської ради Євроюст.

Це має дозволити національним представникам зосередитися на розслідуваннях транскордонної злочинності та пришвидшити ухвалення рішень.

Євроюст зможе не лише реагувати на запити країн-членів, а й самостійно ініціювати розслідування.

"Євроюст зможе виявляти зв’язки між кримінальними справами набагато раніше… допомагаючи правоохоронцям ефективніше координувати розслідування", - зазначив Мак-Грат.

Також агентство посилить роботу у сфері кіберзлочинності, гендерно зумовленого насильства та інших транснаціональних злочинів.

Окремо наголошується, що Євроюст відіграватиме важливу роль у забезпеченні відповідальності за міжнародні злочини, зокрема після завершення війни Росії проти України.

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