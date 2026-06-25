232 боевых столкновения за сутки: наибольшее давление - на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 232 боевых столкновения. Российские войска продолжают массированные атаки, применяя ракеты, авиацию, дроны-камикадзе и артиллерию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Враг совершил:

1 ракетный удар (1 ракета);

75 авиационных ударов с применением 262 управляемых авиабомб;

более 10 060 дронов-камикадзе;

3 182 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов;

38 обстрелов из РСЗО.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с противником, агрессор осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Старица, Синельниково и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Вильча, Колодязное.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении Новоосиново и в районе Западного.

На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в сторону населенных пунктов Шейковка, Дробышево, Лиман, Озерное, Новоселовка, Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз, вблизи Закитного, Резниковки, Калеников и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки.

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На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Сухецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Дорожное, Родинское, Удачное, Новоподогородное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новопавловка.

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На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Горькое, Доброполье, Воздвижовка, Староукраинка, Гуляйпольское и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по девяти районам сосредоточения живой силы противника, одному пункту управления БПЛА и еще двум другим важным объектам противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек. Также уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, 67 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, два наземных робототехнических комплекса, 1994 беспилотных летательных аппарата, 450 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники противника.